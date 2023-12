Napoli-Salernitana, biglietti in vendita da domani: prezzi e fasi di vendita

Dopo Monza e Torino, il Napoli affronterà nuovamente la Salernitana di Pippo Inzaghi, per il secondo atto del derby campano.

Prima il Monza in casa, poi il Torino in trasferta, successivamente, infine, la Salernitana tra le mura amiche per il secondo atto dei derby campani, una sorta classico nel corso degli ultimi 3 anni, in cui i granata sono diventati presenza costante nella massima serie italiana.

Napoli – Salernitana: al via la vendita dei tickets

Quest’oggi, attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha reso noto il via alla vendita per i tagliandi del sopracitato derby made in Campania. La sfida, in programma per metà gennaio, potrebbe subire delle variazioni in base all’andamento del percorso della Salernitana in Coppa Italia.

Nello specifico, in caso di mancata qualificazione al prossimo turno della Salernitana, si giocherebbe il 13 gennaio, in caso di passaggio il 14 dello stesso mese, in entrambi i casi, alle ore 15:00.

La vendita, verrà articolata in due fasi: una prima online, per i possessori di fidelity card, dalle ore 15:00 di Giovedì 28 Dicembre 2023 e fino alle ore 23:59 di Domenica 7 Gennaio 2024. Successivamente, infine, si passerà al secondo step dalle ore 12:00 di lunedì 8 gennaio, sino ad esaurimento scorte, online e nei punti fisici abilitati.

Di seguito, i prezzi dei biglietti nella tabella rilasciata dalla SSC Napoli sul suo sito ufficiale: