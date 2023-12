Napoli-Monza, scelta la terna arbitrale e la sala VAR: la designazione

Il Napoli tra due giorni tornerà in campo al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per provare a tornare alla vittoria.

Dopo la debalce di Roma, il Napoli di Walter Mazzarri tornerà in campo venerdì prossimo, quando affronterà il Monza di Palladino, tra le poche compagini che lo scorso anno, sono riuscite a privare i campioni d’Italia in carica di punti.

L’ennesima occasione di riscatto, in una stagione che non riesce proprio a vedere gli azzurri splendere, in atessa di un gennaio che si prospetta molto caldo in sede di mercato.

La scelta della Lega per la direzione di gara

Quest’oggi, intanto, è stata resa nota la scelta per la direzione di gara della partita del Diego Armando Maradona.

Dalla terna arbitrale, sino alla sala VAR, sono questi gli uomini prescelti dal massimo organo calcistico italiano. Di seguito l’elenco completo:

Terna arbitrale : Di Bello, Zingarelli – Barona, IV Rutella.

: Di Bello, Zingarelli – Barona, IV Rutella. VAR: Valeri, Longo. S.

La speranza, per Mazzarri e De Laurentiis, è che questa designazione possa essere “fortunata”, invertendo un trend che nel corso di questo campionato, al netto delle evidenti colpe della società, ha lasciato desiderare anche per ciò che concerne alcune decisioni opinabili ai danni degli azzurri.