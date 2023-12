Lindstrom e Lobotka out contro il Monza? Arriva l’ultim’ora da Castel Volturno

Pochi giorni a Napoli-Monza, ci sono importanti novità dall’allenamento odierno degli azzurri: le ultime sulle condizioni di Lobotka e Lindstrom.

Manca poco alla prossima partita dei ragazzi di Walter Mazzarri: venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30, il Napoli ospiterà il Monza di Raffaele Palladino allo Stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri sarà l’ultima uscita del 2023, un anno che ha portato un attesissimo scudetto nella bacheca trofei di Castel Volturno. In vista dell’ultimo match dell’anno, i tifosi sperano di concluderlo nel miglior modo possibile dopo la delusione dello scorso weekend arrivata contro la Roma.

Cinque sconfitte in otto partite da quanto Walter Mazzarri è tornato a sedersi sulla panchina del Napoli: il cambio allenatore che alla dirigenza non sta certamente dando i risultati sperati. Contro il Monza servirà vincere per chiudere almeno bene l’anno e provare a guadagnare punti in classifica per un piazzamento tra le prime quattro.

Novità in allenamento, Mazzarri recupera un azzurro

Tante saranno le assenze contro il Monza di Palladino. In primis mancheranno Osimhen e Politano, espulsi nella sfida persa all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho, oltre all’infortunato Natan e il lungodegente Mathias Olivera. Ma arrivano buone notizie da Castel Volturno, attraverso il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale dl club: il Napoli ha rilasciato novità riguardo le condizioni di Lobotka e Lindstrom.

Il centrocampista slovacco dopo il lavoro personalizzato di ieri in palestra, quest’oggi lo ha svolto in campo. La migliore notizia però riguarda Jesper Lindstrom: il danese oggi si è allenato in gruppo con il resto della squadra e con grandi probabilità potrebbe essere recuperato e convocato per la sfida di venerdì contro il Monza. Un’ottima notizia per Mazzarri, vista l’assenza di Politano su quella fascia.

Di seguito il report allenamento integrale pubblicato dal Napoli.