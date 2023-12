Kvaratskhelia sul tetto d’Europa: supera Leao nella speciale classifica

Kvaratskhelia in testa alla speciale classifica pubblicata dalla UEFA, alle spalle del fuoriclasse georgiano anche il milanista Rafa Leao

La stagione d’esordio di Kvaratskhelia in Serie A sarà ricordata negli annali. Alla prima stagione in Europa, in un campionato tatticamente complesso come quello italiano, l’esterno georgiano ha portato a casa il premio come miglior giocatore del campionato italiano. Le sue prestazioni non sono però salite alla ribalta solo in Italia. Non a caso ha conquistato il diciassettesimo posto nella classifica finale del Pallone d’Oro. La seconda stagione in azzurro però non è partita nel migliore dei modi, o quantomeno non sugli stessi livelli della passata annata. Tuttavia, un dato è indicativo sul continuo apporto del georgiano sulla fascia sinistra.

Kvaratskhelia primo in Europa in un fondamentale: la classifica

A testimonianza di quanto esposto in precedenza c’è una classifica pubblicata dalla UEFA. Sul profilo Instagram della Champions League è stata pubblicata la classifica dei dribbling effettuati. In testa c’è proprio Kvaratskhelia con 46 dribbling. Di seguito la classifica completa:

Seguono Kylian Mbappé a quota 44, a sole due lunghezze dal georgiano e l’esterno del Milan Rafa Leao, fermo a 36. Una compagnia non da poco. Gli esterni di Milan e Napoli sono le uniche rappresentanze della Serie A nella speciale classifica.