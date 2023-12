Calciomercato Napoli, altra cessione dopo Elmas: “È fatta”

Altro addio in casa Napoli dopo la cessione di Elmas ai tedeschi del Lipsia: De Laurentiis ha appena chiuso per un’altra cessione

Oltre alle vicende legate al campo il Napoli si sta concentrando anche sul pianificare l’imminente sessione di calciomercato invernale. Il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di voler rinforzare la rosa con almeno tre o quattro innesti. La priorità è rinforzare la difesa con un nuovo centrale e un vice Di Lorenzo di buon livello. Oltre questo vista la cessione di Elmas e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa si opererà sul centrocampo, con uno o due calciatori pronti ad essere integrati nella rosa a disposizione di mister Mazzarri.

Per la difesa in particolare gli uomini di mercato azzurri sono alla ricerca di profili esperti, con un buon grado di conoscenza del campionato, questo il motivo per il quale il Napoli si è detto interessato, ad esempio, a Mazzocchi o Faraoni del Verona. Al momento però in cima alla lista di Meluso e del resto degli uomini di mercato azzurri c’è l’esterno granata. Sabatini non ha per nulla chiuso all’ipotetica trattativa, ma ha però fatto sapere che Mazzocchi non verrà trattato come un rincalzo. In sostanza, la Salernitana si aspetta dal Napoli un’offerta congrua. Con l’eventuale approdo di Mazzocchi c’è poi da decifrare il futuro di Zanoli. Su questo aspetto sono arrivate news importanti.

Zanoli, addio al Napoli a gennaio? Le ultime sul futuro dell’azzurro

Casomai il Napoli dovesse integrare nella rosa un nuovo laterale destro è normale che Zanoli troverebbe ancor meno spazio. Per questo motivo gli azzurri hanno in programma per lui un nuovo prestito in Serie A, esattamente come la passata stagione. Con la Sampdoria ha fatto molto bene, tanto da guadagnarsi la conferma con il Napoli questa stagione. Anche stavolta pare esserci il capoluogo ligure nel destino di Zanoli.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X (Twitter), questa volta si tratta della Genova rossoblù. L’accordo tra Napoli e Genoa è ai dettagli, nei prossimi giorni i club discuteranno della cifra del prestito. Non c’era solo il Genoa su di lui, ma Zanoli ha sin dall’inizio indicato la squadra di Gilardino come opzione preferita. Ulteriore occasione per lui per mettersi in mostra e dimostrare di meritare la Serie A, sulla scia di quanto di buono messo in mostra lo scorso anno, nella mezza stagione passata con i blucerchiati di Dejan Stankovic.