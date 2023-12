“È stato ricoverato”: la rivelazione dopo Roma-Napoli spiazza tutti, cos’è successo

Il match tra Roma e Napoli è stato ricco di falli, con diverse ammonizioni ed espulsioni fioccate nel corso dell’incontro. È arrivato l’annuncio shock al termine del match che ha spiazzato tutti.

La 17ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Roma per 2-0 contro il Napoli, che ha sancito ancora una volta il periodo negativo degli azzurri. Nel match abbiamo assistito a diversi falli veementi, con l’arbitro che ha dovuto metter mano ai cartellini in molte occasioni.

Dopo l’incontro, è stata comunicata la notizia shock in merito ad un tesserato delle squadre scese in campo all’Olimpico.

Roma-Napoli: un membro dello staff ricoverato

All’Olimpico è andato in scena il big match tra Roma e Napoli, conclusosi con il successo dei giallorossi per 2-0. Fin dall’inizio del match, la squadra allenata da Mou è sembrata esser più cattiva e vogliosa di ottenere la vittoria rispetto al Napoli. A testimoniare ciò, sono i tanti falli commessi dai giallorossi, che hanno irritato gli azzurri che hanno iniziato anche loro ad eccedere con i falli. A cercar di mettere un freno fin dal principio è stato l’arbitro Colombo, ma purtroppo i numerosi interventi l’hanno portato ad usare un approccio dal cartellino facile.

Ciò ha portato a ben 11 ammonizioni – 13 contando Mourinho e Mazzarri – e due espulsioni. Ciò ha creato sicuramente degli acciacchi fisici ai giocatori scesi in campo, come testimoniano anche gli infortuni di Lobotka e Natan, che magari sono stati causati anche da alcuni interventi irruenti e scomposti. A creare ulteriore apprensione è una notizia rilasciata nel corso del post partita di Roma-Napoli. Questo l’annuncio shock di José Mourinho nella conferenza stampa post partita: “Oggi avevo tutto lo staff malato, l’unico sano ero io. Un membro del mio staff è stato ricoverato in ospedale, un altro è stato chiuso 4 giorni in camera a Trigoria. Un abbraccio a loro, sono professionisti”.

Dunque lo staff tecnico dell’allenatore della Roma non arrivava da un momento di forma brillante dal punto di vista fisico. A mettere apprensione è stato l’annuncio da parte dello Special One, in merito al ricovero di un membro del suo stesso staff in ospedale. Non si sa altro sulle condizioni del membro dello staff di Mourinho, ma l’auspicio è che le condizioni siano stabili. Dunque dopo un match duro e senza alcuna esclusione di colpi, c’è anche l’annuncio dell’allenatore della Roma in conferenza che ha ulteriormente messo apprensione dopo una partita già bella dura dal punto di vista fisico.