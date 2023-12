Calciomercato Napoli, rivoluzione a gennaio: il budget stanziato da De Laurentiis

Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha in mente una rivoluzione per il prossimo calciomercato di gennaio: la cifra stanziata dalla società

La stagione del Napoli continua a non proseguire per il meglio. Nemmeno il cambio in panchina, con Mazzarri subentrato al posto di Rudi Garcia è servito ai campioni d’Italia in carica per ritrovare la brillantezza della passata stagione. Dopo la disfatta in Coppa Italia, dove gli azzurri hanno perso 0-4 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, è arrivata un’altra sconfitta. Stavolta contro la Roma di Mourinho all’Olimpico. Decisive le decisioni dell’arbitro Colombo, che ha espulso prima Politano e poi Osimhen. A decidere il match le reti di Pellegrini e Lukaku, sul finire del match, con il Napoli praticamente in otto (oltre i due espulsi anche Natan è momentaneamente uscito dal campo per infortunio).

Negli scorsi giorni il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di voler agire con decisione sul mercato, a gennaio. L’obiettivo è quello principalmente di rinforzare la difesa, dove si sta valutando l’acquisto di un centrale di difesa e di un laterale destro che possa fungere da buon rincalzo per il sempre presente Di Lorenzo. Oltre questo poi si andrebbe a rinforzare anche il centrocampo, a maggior ragione dopo la cessione di Elmas. Il presidente ha fatto sapere di voler portare in azzurro uno, o magari due centrocampisti. Intanto, spuntano le cifre stanziate dalla società.

Calciomercato Napoli, pronta una cifra esorbitante per il mercato di gennaio

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, saranno giorni di Natale di duro lavoro. Oltre ai 25 milioni di euro provenienti dalla cessione di Elmas la società metterà a disposizione altri 40 milioni di euro. Per un totale di 65 milioni di euro di budget.

Come detto in precedenza, la cifra sarà poi reinvestita per rinforzare difesa e centrocampo, in modo da poter offrire a mister Mazzarri alternative valide e completare la rosa a disposizione.

Il quotidiano riporta che il presidente De Laurentiis è molto preoccupato per la situazione in casa Napoli. Al momento infatti il patron azzurro e Chiavelli hanno di fatto commissariato l’area sportiva dell’organigramma societario.

Consapevoli del fallimento di quest’estate, l’ad e il presidente sono anche alla ricerca di nuove figure da introdurre in società. La ricerca è mirata a trovare profili adatti per l’annunciata rivoluzione che prenderà piede tra quest’inverno e sopratutto la prossima estate. A questo punto alcuni dei dirigenti ora sotto contratto sono di fatto in bilico, o quantomeno la loro posizione è oggetto di valutazione.