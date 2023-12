Affarone Napoli, in arrivo il nuovo terzino: De Laurentiis lo prende gratis

De Laurentiis ha promesso agli azzurri un nuovo terzino, risbuca un vecchio obiettivo per gennaio: può approdare al Napoli gratis

Manca poco all’inizio del calciomercato di gennaio e il Napoli ha già ben chiaro il piano operativo. L’obiettivo è quello principalmente di rinforzare la difesa, in aggiunta poi potrebbero arrivare uno o due centrocampisti. In primis si sta valutando un difensore centrale, da aggiungere al pacchetto di centrali difensivi già presente. Mazzarri ha bisogno di una nuova alternativa valida in un ruolo che, a differenza dello scorso anno con Kim Minjae, manca di un vero leader. Oltre questo poi è da sottolineare la situazione laterale destro.

Gli azzurri necessitano di un rincalzo di livello per Di Lorenzo. Zanoli non ha convinto pienamente e quindi potrebbe finire in prestito, tra le pretendenti c’è il Genoa. Il Napoli è alla ricerca di un calciatore esperto, o che quantomeno conosca bene il campionato, di modo da poter esser sin da subito utilizzabile in caso di necessità.

Tra i vari profili esaminati dagli uomini di mercato del club partenopeo c’è anche quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il ds Sabatini non ha chiuso alla trattativa, ma ha fatto capire in conferenza che non farà sconti, l’esterno sarà trattato come un calciatore di livello, non un rincalzo. Per questo motivo il Napoli sta valutando anche altre opzioni. Ritorna quindi in auge il profilo di Faraoni, già quest’estate accostato agli azzurri.

Napoli – Faraoni, gli azzurri spingono per trovare un’intesa “facile” con Giuffredi

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino l’esterno del Verona è un’alternativa concreta a Mazzocchi. In questo caso, a differenza dell’esterno della Salernitana, non sarebbe affatto un problema trovare l’intesa con il calciatore. Infatti l’agente di Faroni è Mario Giuffredi, che allo stesso tempo assiste tanti giocatori del Napoli: Mario Rui, Di Lorenzo, Politano e Gaetano.

I rapporti con Giuffredi sono molto buoni, dopo qualche screzio con De Laurentiis nei mesi scorsi tutto sembra oramai passato. Dunque l’agente potrebbe aprire la strada per la buona riuscita della trattativa. In aggiunta il Verona, stando a quanto riportato dal quotidiano, libererebbe a zero l’ex Inter e Udinese.

Un’occasione di mercato a gratis. Questa stagione è mancata un po’ la costanza delle altra annate (solo 11 presenze), a Verona è sbocciato il giovane Terracciano e Faraoni si sta giocando il posto. Tuttavia è un calciatore che conosce molto bene il campionato e negli anni ha dimostrato di essere un terzino completo.