ULTIM’ORA – Elmas è del Lipsia: lo scatto lascia pochissimi dubbi

Conclusa anche la trattativa tra Napoli e Lipsia per il trasferimento di Elmas: il macedone ha firmato il contratto con i tedeschi

Sono giorni caldi per il calciomercato del Napoli. Eppure manca ancora un po’ all’inizio della sessione invernale di gennaio. Dopo Osimhen un’altra trattativa conclusa per il Napoli: Elmas lascia gli azzurri per approdare al Lipsia. Il macedone sposa un progetto ambizioso, in una piazza che oramai da anni si è affermata come una delle realtà più importanti in Germania e in Europa.

Le voci, che erano piuttosto insistenti da giorni, alla fine sono risultate veritiere. Ieri, in serata, il macedone è partito alla volta di Monaco di Baviera. Ha poi svolto questa mattina visite mediche di rito e firmato i documenti ufficiali con il nuovo club.

Dunque, si conclude con 143 presenze e 14 gol l’esperienza di Eljif Elmas al Napoli. Arrivato giovanissimo nel 2019, si è fatto valere come jolly. La scorsa stagione, quella dello scudetto, è stato fondamentale il suo apporto in fase realizzativa, tante volte anche Spalletti ha sottolineato il suo talento e la sua importanza nella rosa. Tra i gol più significativi senza dubbio quello del 5-1 finale al Maradona contro la Juventus. Probabilmente il match nel quale tutti, tifosi compresi, hanno capito che il Napoli avrebbe potuto quantomeno giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata.

Lo scatto lascia pochi dubbi: Elmas è un nuovo giocatore del Lipsia

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sui proprio profili social, l’affare si è chiuso intorno ai 25 milioni di euro. Il calciatore è stato accompagnato dall’agente George Gadi, che ha postato sui social una foto che ritrae l’oramai ex Napoli firmare il nuovo contratto. I due si stringono la mano, simbolo che la trattativa è conclusa, si attende oramai solo l’annuncio ufficiale del club tedesco. Di seguito lo scatto in questione:

Esterno destro, sinistro, mezz’ala di centrocampo e addirittura mezza punta (a San Siro contro il Milan), Elmas si è distinto negli anni per la sua immensa duttilità. Adesso una grossa responsabilità: al Lipsia dovrà sostituire Emil Forsberg, giocatore simbolo del club, che invece approderà in America, in un altro club dell’universo Red Bull: i New York Red Bulls.

Per quanto riguarda il sostituto ad oggi in cima alla lista degli uomini di mercato del club partenopeo c’è Lazar Samardzic. Anche il centrocampista serbo classe 2002, ora in forza all’Udinese, ha un passato con il Lipsia, sua ex squadra prima di approdare in Serie A.