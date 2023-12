Scambio con Elmas per un difensore? La verità dell’agente

Eljif Elmas è prossimo al passaggio al Lipsia per 25 milioni, ma forse, il suo destino non è stato ancora del tutto scritto.

Eljif Elmas si separerà dal Napoli, su questo ci sono pochi dubbi. Come raccontato da Sky Sport, trattativa tra gli azzurri ed il Lipsia è definita, con il macedone già volato nella giornata di ieri in Germania, dove oggi, sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto con i biancorossi.

Al Napoli dovrebbero andare 25 milioni, un’ottima plusvalenza a fronte dei 16 spesi del 2019, ormai già ammortizzati.

Cessione Elmas, clamoroso scambio last minute?

Una esperienza lunga quella di Elmas al Napoli, arrivato appunto nel sopracitato 2019, fortemente voluto da Giuntoli e dall’allora tecnico Ancelotti. Un giocatore mai titolare in maniera definitiva, ma sempre, per qualsiasi allenatore, punto di riferimento come dodicesimo uomo, sino alla consacrazione avvenuta con Spalletti, che in Elmas aveva trovato un vero e proprio pupillo.

36 partite, 6 goal e 3 assist per lui nella scorsa stagione, in grado di essere decisivo quando chiamato in causa portando al Napoli punti importanti e funzionali allo scudetto. Tricolore che non rappresenta l’unico trofei ottenuto dal macedone in maglia azzurra, considerando la Coppa Italia del 2020, vinta nel confronto con la Juventus ai rigori, dopo che proprio nell’ultimo secondo di gioco l’eterno Buffon fu in grado di compiere un miracolo su Elmas.

Insomma, una impronta effettiva e definitiva quella di Elmas al Napoli, che dopo queste importanti stagioni, che gli hanno dato la possibilità di confrontarsi con il calcio d’elite europeo, ha scelto di provare una nuova esperienza in Germania, trovando nella società satellite della Red Bull, l’opzione migliore per proseguire la sua crescita.

Simakan al Napoli?

Secondo voci che stanno circolando in queste ore, però, starebbe prendendo piede una clamorosa idea di scambio tra i due club coinvolti.

Il Napoli, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe infatti chiesto di inserire nell’operazione Mohamed Simakan, difensore francese dell’Under 21 in forza al Red Bull Lipsia. Il classe 2000, valutato 35 milioni da Transfermarkt, arriverebbe al Napoli tramite uno scambio alla pari con Elmas.

La nostra redazione, per far luce su questa news, ha contattato l’agente del giocatore Badou Sambague, per parlare dell’indiscrezione circolata in queste ore. Il procuratore del francese, ci ha tenuto a smentire il tutto con un categorico: “Is not true“, tradotto “Non è vero“. Insomma, si dovrà ancora attendere per conoscere il prossimo centrale del Napoli.