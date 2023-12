Samardzic-Napoli, problemi nella trattativa: da Udine non arrivano buone notizie

Con la cessione di Elmas oramai concretizzata il Napoli vira su Samardzic, ma le ultime notizie da Udine non fanno ben sperare i tifosi

Questo pomeriggio, attraverso una foto pubblicata dal suo agente George Gandi, è arrivata la conferma della conclusione dell’affare che ha visto Eljif Elmas trasferirsi dal Napoli al Lipsia. I tedeschi pagheranno una cifra vicina ai 25 milioni di euro, che il Napoli ha intenzione di reinvestire in un sostituto di livello.

In cima alla lista dei possibili sostituti c’è Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese. Mezz’ala prettamente offensiva, Samardzic è dotato di un ottimo calcio da fuori, che ultimamente fa fatica a segnare dalla distanza. Dunque, sicuramente un’arma in più per mister Mazzarri. Sulla possibile trattativa con il Napoli si è espresso Federico Balzaretti, in qualità di responsabile dell’ara tecnica del club friulano.

Le dichiarazioni di Balzaretti su Samardzic

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Torino-Udinese, gara poi terminata con il risultato di 1-1, Federico Balzaretti non ha per nulla aperto ad eventuali trattative per l’ex Lipsia: “Samardzic? Non è cambiato niente, Laki resterà anche a gennaio“.

Balzaretti ci ha tenuto poi a sottolineare l’importanza del talento serbo per l’Udinese, alle prese con una difficile lotta salvezza. “Deve lavorare sempre al meglio, è un ragazzo importante per noi. L’esclusione della settimana scorsa lo avrà stimolato ancora di più, si allena sempre bene ed è molto focalizzato sul presente. Abbiamo bisogno di tutte le sue qualità“, spiega il responsabile dell’area tecnica.