LIVE – Roma-Napoli, Mazzarri manda in panchina il titolare: le formazioni

Ci siamo, ormai mancano veramente pochi minuti al calcio d’inizio di Roma-Napoli, big match della 17ª giornata di Serie A. Le scelte ufficiali di Mourinho e Mazzarri per il match.

A breve prenderà il via Roma-Napoli, match che chiuderà la 17ª giornata di Serie A. La gara vedrà fronteggiarsi due squadre dall’ottimo tasso tecnico e qualitativo, ma che in questa stagione stanno faticando e non poco.

Ovviamente, i due allenatori puntano alla vittoria, che possa ridare morale alle rispettive squadre e far trascorrere le festività natalizie con maggiore serenità.

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali delle due squadre

È quasi terminata l’attesa per questo Roma-Napoli, che a breve prenderà il via. Entrambe le squadre sono alla ricerca disperata dei tre punti, che sarebbero fondamentali per rilanciare le ambizioni europee. I due allenatori arrivano al match con diversi assenti, a causa dei tanti infortuni che stanno colpendo i giocatori delle due squadre.

La Roma scenderà in campo con la conferma di Rui Patricio tra i pali. Dinanzi al portiere portoghese ci sarà il terzetto Mancini-Llorente-Ndicka, con il centrale italiano che giocherà nonostante un infortunio che si trascina da diverso tempo. Centrocampo folto e a cinque per Mou, che affida le fasce a Kristensen e Zalewski. In mezzo al campo spazio alla qualità e alla sostanza di Paredes e Cristante, che saranno supportati da Bove e non dal capitano Pellegrini. Difatti Mourinho ha deciso di lasciare in panchina il centrocampista italiano. In attacco assente l’infortunato Dybala, sarà sostituito da Belotti, che supporterà il rientrante Lukaku in un attacco molto fisico.

Scelte quasi obbligate anche per Walter Mazzarri, viste alcuni indisponibili. Tra i pali ritorna Meret, dopo il turno di riposo avuto in Coppa Italia. Difesa a quattro dove sono confermatissimi i soliti Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui, con Juan Jesus che torna all’Olimpico da ex. Esclusione dunque per Natan, che si siederà in panchina. A centrocampo tornano i titolarissimi, ossia Anguissa-Lobotka e Zielinski, rientrato dopo i recenti problemi fisici. In attacco Mazzarri si affida al solito tridente, composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, tutti al rientro dopo la panchina in Coppa Italia contro il Frosinone.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Queste dunque le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida di questa sera, che decreterà chi potrà ancora ambire ad un piazzamento europeo importante, e chi dovrà riflettere sul da farsi.