Roma, attacco da non credere dei tifosi contro i napoletani – VIDEO

Il Napoli è chiamato alla delicata trasferta contro la Roma, in cui si affronteranno due squadre in difficoltà. Ovviamente, entrambe le squadre puntano ai 3 punti, che ridarebbero morale e fiducia al gruppo.

Purtroppo però dobbiamo segnalare per l’ennesima volta degli episodi che non hanno niente a che vedere con le questioni di campo.

I tifosi della Roma insultano i tifosi del Napoli

Difatti i tifosi della Roma, hanno iniziato ad intonare i soliti cori discriminatori verso il Napoli, che purtroppo ormai sono all’ordine del giorno. Stavolta a rendersi protagonisti di questi cori beceri sono stati i supporters giallorossi, proprio a ridosso del match dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Purtroppo fin quando non saranno presi dei provvedimenti, continueremo ad ascoltare questi cori discriminatori, che siano contro il Napoli o qualsiasi altra squadra o città.