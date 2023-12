Montagna di debiti, “Barcellona escluso dalle coppe europee”

L’urna di Nyon ha decretato l’avversario del Napoli: il Barcellona, compagine già affrontata più volte dai partenopei.

Il Napoli di Walter Mazzarri, nonostante le fatiche e un rendimento che continua ad essere discontinuo, è riuscito ad accedere agli ottavi di Champions League, risultato che permetterà alla compagine allenata dal tecnico di giocare gli ottavi della massima competizione europea nel 2024.

Prima la sconfitta sfortunata del Bernabeu, arrivata solamente nei minuti finali a seguito di un brutto errore di Alex Meret, poi il 2 a 0 contro lo Sporting Braga, risultato ottenuto in maniera autoritaria confermando le previsioni della vigilia, ad oggi, questo lo score dell’ex Cagliari nella sua nuova era sotto l’ombra del Vesuvio.

Un risultato importante, anche e soprattutto sotto l’aspetto economico, considerando i ricavi registrati da De Laurentiis, che inoltre, in caso di exploit nei quarti, potrebbe guadagnarsi con il suo Napoli l’accesso al prossimo mondiale per club, vero cruccio presidenziale.

Scossa Barcellona: arriva la stangata dalla UEFA?

Dall’urna di Nyon, è sbucato fuori il Barcellona, avversario affrontato ben due volte negli ultimi 3 anni dai campioni d’Italia in carica. Nel 2020, infatti, fu proprio in Champions League che Mertens e compagni, allora allenati da Gattuso, uscirono sconfitti dal doppio confronto contro i catalani, dopo aver ben impressionato all’andata.

Destino simile, seppur a campi inversi, due anni più tardi, anno 2022. In Europa League, il team di Spalletti si ritrovò il peggior avversario possibile ai sedicesimi e nonostante una grande prova al Camp Nou, dove grazie alla rete di Zielinski il Napoli passò in vantaggio, al ritorno non ci fu praticamente storia.

Insomma, i precedenti parlano chiaro e il Napoli è voglioso di invertire la rotta, nonostante la consapevolezza delle difficoltà a cui andrà incontro nell’affrontare campioni del calibro di Lewandowski. Allo stesso tempo, però, il Barcellona non è più l’armata che dominava il mondo 10 anni fa e neanche l’ottima squadra che ha vinto la Liga lo scorso anno. Come gli azzurri, i blaugrana sono in difficoltà e ad oggi, sono inatti ben distanti dalla vetta.

Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, però, un’ipotesi tremenda sorgerebbe all’orizzonte per il Barcellona, quella dell’esclusione per 2 o 3 anni dalle coppe europee.

Secondo l’inchiesta condotta dai colleghi della Germania, infatti, il bilancio dei blaugrana sarebbe un “disastro” e l’utile di 304 milioni reso noto dalla società, non riuscirebbe a soddisfare i criteri UEFA. Nello specifico, nel calcolo del Barcellona sono presenti introiti derivanti da: marketing, diritti televisivi attuali e futuri e addirittura le entrate del basket e della pallamano, facenti parte della polisportiva. Cifre, non prese in considerazione dalla UEFA, che calcola solamente le cessioni utili come business per questo aspetto.