Il giovane attaccante del Napoli ancora in gol: altra rete nel pomeriggio di Serie B

Ancora in rete il giovane attaccante di proprietà del Napoli, si è sbloccato definitivamente in Serie B: ora può sognare l’azzurro in estate

Tra i calciatori girati in prestito nelle serie minori dal Napoli, quello più discusso è senza dubbio Giuseppe Ambrosino. Autore di un Europeo U19 da protagonista, è salito alla ribalta grazie alle sue prestazioni con la Primavera del Napoli, divenendo capocannoniere del campionato Primavera 1 nella stagione 2021-22.

Quanto di buono messo in mostra con i pari età ha attirato l’attenzione dell’allora mister Spalletti, che lo ha chiamato più volte in prima squadra. Poi la trafila di prestiti in Serie B. Prima il Como, dove ha segnato una rete in sole quattro apparizioni. Poi a gennaio il passaggio al Cittadella, dove ha trovato più spazio (anche qui ha messo a referto una rete).

Ambrosino continua a segnare, ma il Catanzaro subisce la rimonta

Quest’anno invece nuova esperienza nel neo promosso Catanzaro. La squadra di Vivarini si sta confermando come una delle sorprese del campionato in corso di Serie B, per ora occupa la sesta posizione, valida per accedere ai playoff promozione. Ambrosino sta pian piano scalando le gerarchie offensive della rosa.

Due giornate fa per Ambrosino il primo gol, contro il Pisa. Poi questo pomeriggio, la seconda rete, di testa. Stavolta contro il Brescia. Alla fine non è servito il gol del 2-0 dell’attaccante di proprietà del Napoli, poiché il club calabrese ha subito la rimonta del Brescia: il match è terminato con un 2-3 in favore dei lombardi.