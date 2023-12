Elmas va al Lipsia, oggi la firma: trovato l’ultimo accordo con il Napoli

Siamo ormai ai saluti definitivi per Elif Elmas, campione d’Italia con il Napoli e prossimo al passaggio al Lipsia.

La mini rivoluzione di gennaio è alle porte, il primo step, sarà la cessione di Elif Elmas, sempre più prossimo al passaggio al Red Bull Lipsia, in Germania.

Il macedone, già cercato la scorsa estate dai tedeschi, si trasferirà in Bundesliga con la formula del titolo definitivo, per ben 25 milioni di euro, facendo registrare una ottima plusvalenza al Napoli, che nell’ormai lontano 2019, lo prelevò in Turchia per 16 milioni.

A breve, il polivalente centrocampista, vincitore di una Coppa Italia e dello scudetto in maglia azzurra, dovrebbe sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Una indiscrezione. già circolata nella giornata di ieri, quando Sky Sport ha informato i suoi telespettatori della presenza del giocatore in Germania.

Il massimo esperto di cacliomercato, Fabrizio Romano, che stanotte ha annunciato l’accordo per il rinnovo di Victor Osimhen, questa mattina ha confermato anche l’indiscrezione relativa ad Elmas.

Questo il post del giornalista, che ha scritto in merito all’accordo tra i due club e delle visite mediche che si terranno quest’oggi:

🔴⚪️🇲🇰 Eljif Elmas, already in Germany to undergo medical tests at RB Leipzig later today. Long term contract will be signed right after.

Napoli have already approved €25m deal for the midfielder who’s gonna leave the club on permanent transfer. pic.twitter.com/Wy7jQKoViz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023