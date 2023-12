Gli chiedono di Zielinski: annuncio in diretta di Meluso

Mancano pochi istanti al via di Roma-Napoli. Nel pre partita del match, ha parlato ai microfoni di DAZN

Siamo giunti in prossimità del calcio d’inizio del big match Roma-Napoli. Il match è fondamentale e decisivo per entrambe le squadre, che puntano a rialzarsi in classifica dopo i recenti risultati.

Il Napoli spera di festeggiare con un successo il rinnovo di Victor Osimhen, su cui si è espresso il Direttore Sportivo Mauro Meluso.

Le dichiarazioni di prima di Roma-Napoli

Il pre partita dei match è sempre un momento importante, in cui vengono raccolte le dichiarazioni dei membri delle società. Prima di Roma-Napoli, si è presentato ai microfoni di DAZN, il Direttore Sportivo azzurro Mauro Meluso. Il DS del Napoli ha toccato diversi temi nel corso del suo intervento, dal rinnovo di Osimhen, fino alle voci su Elmas e Zielinski.

Meluso ha aperto il suo intervento, ritornando sulla sconfitta rimediata in Coppa Italia col Frosinone: “Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più per questa sera. Non ci siamo riconosciuti in quella sconfitta, che è stato un grosso incidente. La squadra mi è parsa molto concentrata negli ultimi giorni, e stasera faremo sicuramente una partita accorta”.

Ovviamente poi si è parlato del rinnovo di Osimhen, che è stato ufficializzato oggi: “Fa piacere che abbia rinnovato, poi nei dettagli del contratto non entro in merito. Il giocatore aveva voglia di proseguire il suo rapporto con il Napoli, e l’ha dimostrato anche con i fatti”.

Chiosa finale di Meluso sul prossimo mercato invernale, dall’addio imminente di Elmas fino alle voci sul futuro di Zielinski: “Per Elmas c’è già l’accordo con il Lipsia, quindi probabilmente andrà via. Per quanto riguarda Zielinski, ha espresso la volontà di rimanere, ma ad oggi non c’è ancora l’accordo e vedremo nelle prossime settimane”.