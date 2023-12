UFFICIALE- Napoli, le date e gli orari della Serie A fino a marzo: la decisione sulla Supercoppa

Svelato dalla Lega Serie A il calendario che va dalla 20^ alla 27^ giornata, ecco cosa cambia per il Napoli con la Supercoppa

Tra poco più di un’ora si aprirà il turno della 17^ giornata del campionato di Serie A. Tuti e 10 gli incontri verranno disputati tra oggi e domani in quanto, nelle giornate di domenica e lunedì, non si giocherà per la pausa natalizia. La Lega Serie A, attraverso un documento firmato dal presidente Casini, ha rilasciato le date e gli orari delle giornate di campionato che vanno dalla 20^ alla 27^.

Nel documento si legge tutto il calendario da che va dal mese di gennaio a quello di marzo. Tante sono le modifiche asteriscate sopratutto per quanto riguarda il Napoli di Walter Mazzarri.

Calendario Serie A, le partite del Napoli

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha pubblicato un documento contente tutte le partite che verranno disputate nel nostro campionato dal mese di gennaio a quello di marzo. Nel documento si leggono alcune modifiche per alcune partite del Napoli. Per la 20^ giornata, i partenopei saranno impegnati nella gara contro la Salernitana il 14 di gennaio. Nel caso in cui la squadra di Pippo Inzaghi non riesca a qualificarsi ai quarti di Coppa Italia, la partita verrebbe spostata al giorno prima, 13 gennaio.

La partita del Napoli con il Sassuolo (programmata per la 21^ giornata) è invece stata spostata al 28 febbraio alle ore 18. Rinvio della partita determinato dalla partecipazione in Supercoppa che verrà giocata in Arabia Saudita dal 21 al 25 gennaio 2024.