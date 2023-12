Tegola per Palladino, un titolare sarà squalificato: salta Napoli-Monza

Il Monza ha appena perso in casa contro la Fiorentina di Italiano: Palladino ha perso un titolare per squalifica, salterà il Napoli

Questa sera è andata in onda, nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, Monza-Fiorentina. La gara si è conclusa con una vittoria per 0-1 dei viola di Italiano, con gol di Beltran. I toscani hanno quindi conquistato momentaneamente il quarto posto in classifica, in attesa della sfida di domani sera tra Roma e Napoli allo Stadio Olimpico. Il tutto si è deciso nel primo tempo.

Napoli-Monza, il titolare salta il match per squalifica

La prossima giornata il Monza sarà ospite del Napoli al Maradona. Tuttavia, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Pablo Marì, che è stato ammonito alla fine della prima frazione di gioco per condotta antisportiva.

L’ex Arsenal salterà quindi il Napoli per diffida. Un’assenza importante per Palladino, che perde una pedina fondamentale del suo scacchiere difensivo. Ora toccherà reinventare il reparto arretrato.