“Sappiamo cosa farà la Roma”, avviso a Di Lorenzo: preoccupazione per l’arbitraggio

Roma-Napoli, gara fisica in vista per gli azzurri: secondo il giornalista capitan Di Lorenzo dovrebbe far più attenzione ad un aspetto

Dopo la cocente sconfitta di martedì sera per 0-4 contro il Frosinone, gli azzurri hanno subito l’occasione di rifarsi domani sera contro la Roma. Walter Mazzarri avrà certamente studiato i punti forti (e relative debolezze) della squadra di Mourinho. Tra i punti forti c’è senza dubbio Paulo Dybala, che però non ci sarà in campo contro il Napoli poiché è alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. La Roma è una squadra molto fisica che può contare su elementi come Lukaku, Mancini e tanti altri, che fanno della strapotenza fisica la loro arma più importante. Da ciò ne consegue che i giallorossi sono una delle squadre che effettua più falli dell’intero campionato.

Roma-Napoli, Del Genio avverte Di Lorenzo

Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Il calcio su Telecapri”, il giornalista Paolo Del Genio ha presentato la sfida di domani contro la Roma, esponendo dubbi e perplessità. In particolare ha sottolineato che l’aspetto determinante sarà quello dei duelli fisici. “Se una cosa la sappiamo è come giocherà la Roma, come la fa giocare Mourinho: in maniera dura, aggressiva dal punto di vista fisico“. Spiega il giornalista. La soluzione? Secondo Del Genio non c’è scampo: “Contro la Roma ci vorrà anche forte personalità nella gestione dell’arbitraggio“.

In quest’ambito si è quindi rivolto al capitano, Giovanni Di Lorenzo: “Allora mi rivolgo a Di Lorenzo: fai una grande partita e parla con l’arbitro, com’è giusto che un capitano parli, per tutelare alcuni tuoi compagni, in primis Kvaratskhelia e Osimhen, da un tipo di atteggiamento che la Roma avrà” . Ha poi aggiunto: “Bisogna chiedere quello che è giusto su punizioni e cartellini, perché se viene consentito un certo tipo di calcio la partita si mette su binari favorevoli alla Roma“, queste le indicazioni di Del Genio per Di Lorenzo.