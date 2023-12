Napoli, il sostituto di Mazzarri cambia idea: incontro per la firma?

In casa Napoli si pensa già al post Mazzarri, ma uno dei nomi in cima alla lista di De Laurentiis potrebbe aver cambiato idea

Non di certo il miglior clima possibile quello che si respira a Castel Volturno. Sono giorni difficili per Mazzarri, che dovrà preparare lo scontro diretto contro la Roma di Mourinho. Inoltre, c’è da elaborare la pesante sconfitta per 0-4 contro il Frosinone, che ha precluso al Napoli il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia. Una disfatta vera e propria, dinanzi ai propri tifosi, allo Stadio Diego Armando Maradona. L’uscita dalla Coppa ha ridotto inevitabilmente (già minime nel momento dell’ingaggio) le chances di vedere Mazzarri sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione.

Il tecnico toscano ha accettato solo sette mesi di contratto, quindi con ogni probabilità in estate comincerà un nuovo progetto, con un nuovo allenatore. Tanti i nomi dei possibili sostituti, pensiamo ad esempio agli allenatori rivelazione del campionato come Palladino e Thiago Motta, quest’ultimo è stato contattato già in estate per sostituire Spalletti, o all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, da sempre apprezzato dal presidente De Laurentiis. Dopo anni di “apprendistato” con i viola, pare essere l’anno giusto per il salto in una big, tante panchine sono a rischio.

Italiano al Napoli? Indizio a sorpresa sul futuro

Infatti, in estate non cambierà solo l’allenatore del Napoli. Anche altre big, come Roma, Milan e Juventus stanno effettuando accurate valutazioni sul futuro dei rispettivi tecnici. Italiano è candidato praticamente per tutte, ma nelle ultime ore è sbucato un indizio chiaro sul futuro.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos, l’attuale allenatore della Fiorentina sarebbe stato avvistato a Roma, nonostante la sua squadra sia impegnata questa sera in trasferta a Monza. Tra le altre cose proprio nei pressi della sede del club di proprietà dei Friedkin.

A questo punto, con Mourinho sempre più lontano dalla riconferma, salgono vertiginosamente le quotazioni di Vincenzo Italiano come prossimo allenatore dei giallorossi. Viste le disponibilità del club capitolino, sarà complicato trattenerlo per il presidente della Fiorentina Commisso.

E chissà che non si sia recato già in sede per discutere di un’eventuale contratto. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane, la situazione è da monitore. Ovviamente il Napoli di De Laurentiis è alla finestra ed osserva l’andamento della possibile trattativa con la Roma. Nel caso in cui non dovesse poi concretizzarsi il passaggio, il Napoli virerà su altri obiettivi, come i sopracitati Palladino e Thiago Motta per sostituire Mazzarri.