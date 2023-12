Faccia a faccia Di Lorenzo-ultras a Castel Volturno: il messaggio alla squadra

Faccia a faccia con alcuni tifosi durante la seduta di allenamento per alcuni azzurri, il messaggio è stato chiaro

Una prestazione ai limiti dell‘indecoroso quella vista sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona martedì sera. Gli azzurri sono stati eliminati agli ottavi di Coppa Italia uscendo ad ossa rotte dal scontro con il Frosinone. Una partita che sulla carta sembrava agevole per il Napoli con Mazzarri che, come di solito accade in questa competizione, aveva pensato ad un ampio turnover. L’obiettivo era quello di dare più spazio a chi invece spesso viene lasciato in panchina dal primo minuto. I ciociari hanno invece giocato una delle partite più belle della stagione imponendosi per 4-0 ed avanzando così ai quarti di finale.

Alla vigilia dell’importante trasferta a Roma dove gli azzurri domani sera affronteranno i giallorossi di Josè Mourinho, il Napoli si è allenato in mattinata al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Ultimi accorgimenti tattici per Walter Mazzarri che per la partita di Roma dovrà nuovamente essere costretto a rinunciare a Jesper Lindstrom. Il danese si è allenato a parte in palestra per una lombalgia e difficilmente sarà convocabile per il match di domani sera. Per lui è già il secondo infortunio stagionale dopo quello rimediato in nazionale alla caviglia. Proprio prima della partenza a Castel Volturno sono arrivati alcuni ultras con un l’obiettivo di un confronto con la squadra.

Il messaggio dei tifosi

Durante la rifinitura dell’allenamento e prima della partenza degli azzurri verso Roma, dove domani affronteranno i giallorossi all’Olimpico, c’è stato un confronto con alcuni tifosi. A riportare la notizia è Calciomercato.it che ha spiegato di una piccola delegazione di tifosi partenopei giunti a Castel Volturno. L’obiettivo era quello di caricare la squadra in vista del delicato incontro di domani sera.

Entrati con alcune auto nel centro sportivo, alcuni ultras napoletani hanno avuto un faccia a faccia con capitan Giovanni Di Lorenzo. Nessuna contestazione, la richiesta dei tifosi è stata soltanto quella di mostrare dignità per i prossimi incontri. L’augurio è quello di uscire vittoriosi dallo Stadio Olimpico in modo da passare in maniera serena le vacanze di Natale. Gli ultras azzurri hanno chiesto di onorare la squadra per la quale giocano i calciatori e di non ripetere più prestazioni come quella vista martedì sera contro il Frosinone. Debacle come quella contro i ciociari sono state definite inappropriate per una squadra che indossa il tricolore cucito sul petto. La parola d’ordine è stata una sola “dignità”.