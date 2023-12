Di Lorenzo incoronato dalla leggenda del calcio italiano: “Mi rivedo in lui”

Il capitano del Napoli è stato pubblicamente elogiato da uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano

Un momento da cancellare per il Napoli che pochi giorni fa è stato eliminato, per il secondo anno di fila, agli ottavi di Coppa Italia. Adesso bisogna fare un reset di quanto accaduto contro il Frosinone, dimenticare il brutto 4-0 subito nel proprio stadio e continuare a lavorare per cercare di salvare la stagione.

Il momento difficile c’è anche per il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli, infatti, contro i ciociari è stato uno dei peggiori in campo e da alcuni suoi errori individuali sono poi arrivati i gol della squadra di Eusebio Di Francesco. Tante erano state le ottime prestazioni del capitano che però le ha sempre giocate quasi tutte. Di Lorenzo, nonostante la brutta prestazione contro il Frosinone, ha però ricevuto gli elogi da un nome importante.

Di Lorenzo elogiato

Il capitano del Napoli è uno dei pochi titolari che quest’anno, così come l’anno scorso, è sempre disponibile giocando ottime prestazioni. Probabilmente gli errori contro il Frosinone sono stati causati dalla troppa stanchezza accumulata dalle presenze di questi mesi. Intanto a fare gli elogi a Di Lorenzo è stato Beppe Bergomi attraverso un’intervista a Tuttosport.

Opinonista e telecronista per Sky Sport, Bergomi non solo è stato campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982 ma è ricordato come uno dei difensori più forti del nostro calcio. Al quotidiano, Bergomi ha spiegato al giornale di rivedere le sue caratteristiche proprio in Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole sul capitano.