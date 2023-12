Calciomercato, in serata ha lasciato Napoli: va a svolgere le visite mediche?

Calciomercato Napoli, il centrocampista ha lasciato la città, probabilmente per svolgere le visite mediche con il prossimo club

Manca davvero poco all’inizio della sessione di calciomercato invernale di gennaio. Il Napoli è quindi alle prese con le prime trattative. De Laurentiis, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, ha detto che rinforzerà la squadra con un centrale di difesa, un terzino destro come vice Di Lorenzo e un centrocampista, forse due. Oltre questo il patron azzurro ha di fatto salutato Eljif Elmas, in partenza in direzione Lipsia. “È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”, questo il rimprovero di De Laurentiis.

Elmas – Lipsia, cessione ad un passo: indizio dalla Germania

Stando a quanto riportato da Ciro Troise, giornalista di TvPlay, il jolly macedone avrebbe già abbandonato la città. Qualche ora fa Elmas è atterrato a Monaco di Baviera, in Germania. Secondo il giornalista è molto probabile che si sia recato in terra tedesca per sostenere le visite con il Lipsia.

L’affare, almeno stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni di euro e sarà reso ufficiale a breve. Dunque, Elmas chiude la sua esperienza in maglia azzurra con 143 presenze e 14 reti, alcune delle quali indimenticabili come il 5-1 alla Juventus della passata stagione, e uno scudetto in bacheca.