Barcellona, che caos: scontro nello spogliatoio, ora il Napoli può sperare

Guai per il Barcellona, Xavi molto arrabbiato con un giocatore della squadra. Litigio nello spogliatoio con l’attaccante

Una delle note positive di questa stagione, forse l’unica, per il Napoli di Walter Mazzarri, è certamente il passaggio del turno con il superamento del girone in Champions League. La vittoria del Maradona di qualche giorno fa contro i portoghesi del Braga, ha regalato agli azzurri la possibilità di giocare gli ottavi di finale della più importante competizione europea. Una volta arrivati al sorteggio, dall’urna di Nyon per i partenopei sono stati sorteggiati i blaugrana del Barcellona. Una sfida che può ormai definirsi ricorrente tra queste due squadre.

Napoli e Barcellona si affronteranno infatti, in ambito europeo, per la terza volta in quattro stagioni. Gli ultimi precedenti hanno sempre decretato vincente i catalani che sia in Europa League che in Champions avevano eliminato il Napoli. Un match che certamente regala le suggestioni delle importanti notti di coppa in cui il calore travolgente del tifo funge da 12esimo uomo in campo. Allora ecco che a febbraio le due squadre si sfideranno prima al Maradona e poi al Camp Nou. Sarà una sorta di rivincita per gli azzurri che cercheranno l’impresa per poter accedere ai quarti di finale per il secondo anno di fila.

Xavi insoddisfatto dell’atteggiamento in campo del suo giocatore

I tifosi del Napoli sperano che il brutto periodo della loro squadra, per quando toccherà di giocare contro il Barcellona, sia totalmente cancellato. Intanto però anche gli stessi blaugrana non stanno attraversando un momento del tutto “sereno”. Il mese di dicembre per la squadra di Xavi è stato quasi del tutto insoddisfacente. Prima la sconfitta per 4-2 nel derby con il Girona, sempre più sorpresa della Liga, poi la partita persa (ininfluente) contro l’Anversa in Champions, seguito poi dal pareggio contro il Valencia. Soltanto nell’ultimo turno i catalani sono riusciti a vincere contro l’Almeria nei minuiti finali. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbe stato un litigio di spogliatoio tra Xavi e Lewandowski.

L’ex centrocampista si è lamentato con la sua squadra durante il primo tempo della sfida contro l’Almeria. Ha chiesto ai suoi giocatori di correre di più per poi sgridare un intoccabile come il polacco. “Voglio che corriate come i maiali”, aveva detto Xavi nello spogliatoio riferendosi apertamente al bomber polacco per il suo atteggiamento passivo in campo. Non la migliore delle stagione per l’ex Bayern che ha segnato soltanto 9 gol in tutte le competizioni, trovando la via della rete in Liga in soltanto una delle ultime cinque uscite. Momento di tensione anche per il Barcellona che quindi sta snaturando il clima dello spogliatoio.