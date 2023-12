Superlega, non solo il Napoli a favore: quali sono gli altri club

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea il Napoli si trova in una posizione particolare. Tuttavia non è da solo.

La giornata sportiva e non si è aperta con la pronuncia della Corte di Giustizia Europea sul caso riguardante il monopolio di UEFA e FIFA, caso nato dalla richiesta del Tribunale di Madrid, dopo le sanzioni ai club aderenti alla Superlega. Dopodiché varie società si sono discostate dalla possibile iniziativa che vedrebbe una nuova competizione, anche se qualcuno ha preso posizione.

Superlega, chi resta?

La sentenza della Corte di Giustizia Europea non ha cambiato, per ora, il sentimento dei club nei confronti della Superlega. Infatti tantissimi club si sono allontanati dall’iniziativa, anche se la pronuncia della corte e la nuova competizione non sono collegate di diritto. L’Unione Europea ha però sentenziato come la UEFA non possa agire con fare monopolistico, dato che alla base dell’UE vige il libero mercato.

Il Napoli in particolare, secondo quanto riportato da ANSA, sarebbe però favorevole all’iniziativa per spingere verso il futuro il calcio italiano. A fianco di De Laurentiis restano Barcellona e Real Madrid, mentre la Juventus, da cui era partito quasi tutto, non si è ancora pronunciata.

Inoltre c’è da aggiungere il comunicato della FIGC:

“La FIGC ribadisce la sua convinta azione di tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. La FIGC ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni ed agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano”.

Comunicato che può mettere in difficoltà la presa di posizione delle società italiane verso la Superlega, in particolare il Napoli che sembra essere quella più convinta. La situazione è comunque in divenire tanto potrebbe cambiare nel futuro più o meno recente.