Spalletti: “Faccio una preghiera ai napoletani”, poi annuncia una sorpresa alla città

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, nonché ex Napoli, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, lanciando nuove dichiarazioni d’amore alla città.

Poche settimane fa riceveva dal Comune di Napoli la cittadinanza onoraria della città partenopea. Un’onorificenza che lo aveva fatto emozionare al tal punto da farlo sentire quasi come una persona privilegiata ad aver ricevuto, a pochi giorni dal Natale, quella onorificenza dal Sindaco di Napoli.

Il CT della Nazionale italiana ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Sembra che il legame tra la città partenopea, i tifosi del Napoli e l’allenatore toscano stiano giorno dopo giorno diventando sempre più indissolubili nonostante la separazione dal club di Castel Volturno.

Intervenuto in diretta su Radio Kiss Napoli, Luciano Spalletti ha espresso tante dolci parole per la città di Napoli. Ecco ciò che ha detto.

Sui napoletani

Ai napoletani faccio una preghiera, quella di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà per me la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, a me starebbe bene fare un pastorello, ci sto anche a fare l’asinello. (scherza ndr.)