Futuro Zielinski, l’Inter in costante pressing: la risposta del Napoli

Sempre più incerto il futuro di Piotr Zieliniski, adesso c’è preoccupazione tra i tifosi del Napoli

Mancano soltanto sei mesi e poi Piotr Zielinski e il Napoli potrebbero dirsi addio per sempre. Il contratto del centrocampista polacco scadrà il 30 giugno del 2024. Otto stagioni insieme, Zielinski arrivò a Castel Volturno nel calciomercato dell’estate 2016. Le notizie che arrivano non sono rassicuranti per i tifosi.

A soltanto sei mesi dalla scadenza del contratto, c’è ancora incertezza per il suo futuro. Non si conoscono ancora bene le dinamiche di un possibile rinnovo che però è voluto sia dalla dirigenza del club che dall’entourage del calciatore stesso. Momenti d’incertezza, quindi, aumentati dalle tante richieste di mercato per il centrocampista.

Futuro lontano da Napoli?

Prendere un calciatore dalle qualità di Piotr Zielinski, soprattutto a parametro zero, sarebbe un’importantissima operazione per qualunque squadra di qualsiasi campionato. Secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere della Sera, con Elmas pronto ad essere ceduto al Lipsia per 25 milioni, il Napoli sta cercando ad ogni modo di rinnovare il contratto al polacco. Secondo l’esperto di mercato Marco Giordano, la dirigenza partenopea ha proposto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Gli agenti del giocatore non hanno accettato l’offerta e pare che le strade tra il polacco e gli azzurri si debbano separare.

Qualora non ci dovesse essere intesa tra le parti, ecco che l’Inter agirebbe prima di tutte quante per andare a trattare con gli agenti del centrocampista e portarlo a Milano per la prossima stagione. Situazione difficile, i tifosi non vorrebbero vedere uno dei loro calciatori più rappresentativi andare a giocare per una squadra rivale e soprattutto a parametro zero.