Frosinone senza freni: lo può ‘scippare’ al Napoli dopo l’impresa

Arriva la notizia da Gianluca Di Marzio per il mercato di gennaio che riguarda un giocatore del Napoli

Pochi giorni e i battenti del mercato di riparazione invernale potranno finalmente essere aperti. Un mercato che dovrà sicuramente portare delle novità in casa Napoli dopo la finestra estiva in cui non sono arrivati giocatori di spessore. Agli azzurri servirà mettere sotto contratto nuovi giocatori che vadano a rinforzare la rosa.

Sarà necessario quindi che la dirigenza azzurra stavolta operi sul mercato per far si che i tifosi vengano accontentati. Intanto, oltre alle ipotesi in entrata, ci sarebbero alcuni calciatori pronti a lasciare la città partenopea già da questo mercato di gennaio.

Frosinone in pressing sull’attaccante

Il Frosinone ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia con un roboante 4-0 inflitto agli azzurri proprio davanti ai propri tifosi. Una maledizione, quella dello Stadio Diego Armando Maradona, che a quanto pare non riesce proprio a placarsi. Le vittorie con Braga e Cagliari sembrano essere state quindi soltanto un caso. Gli stessi ciociari sono pronti ad affondare il colpo per Alessio Zerbin. A dare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, attraverso il suo account di Twitter/X.

Sarebbe un ritorno a Frosinone per Alessio Zerbin che aveva giocato con i ciociari in Serie B nella stagione 2021/22 mettendo a referto 32 presenze, 9 gol e 3 assist. Di Marzio ha spiegato che la dirigenza è molto seria nell’acquisto di Zerbin. Sarebbe un’operazione in prestito già cercata durante questa stagione.