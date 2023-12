De Maggio sicuro: “Nuovo colpo Napoli, può arrivare prima del Torino”

Il giornalista si sbilancia e annuncia un possibile colpo in entrata a gennaio per il mercato del Napoli

Sta finalmente per entrare nel vivo la finestra del calciomercato di gennaio. Un periodo buio per il Napoli che continua con l’eliminazione dalla Coppa Italia. Gli azzurri, nella sciagurata serata di martedì, sono usciti sconfitti per il secondo anno di fila agli ottavi di finale. Artefice dell’impresa è stato il Frosinone di Eusebio Di Francesco che ha strapazzato il Napoli per 4-0 al Maradona.

Un momento di appannamento che dura praticamente da quando è iniziata la stagione dove i risultati negativi sono costati l’esonero all’allenatore scelto per il dopo Spalletti: Rudi Garcia. Senza il francese a dirigere gli allenamenti, con Walter Mazzarri nuovamente sulla panchina del Napoli, le cose non sembrano voler andare diversamente. Il passaggio del turno in Champions è per il momento l’unica cosa “salvabile” della stagione post-scudetto. Una finestra di mercato che deve assolutamente essere sfruttata dalla dirigenza azzurra. Con qualche nuovo innesto in rosa, si potrebbe provare a salvare il campionato del Napoli che adesso, nonostante la vittoria dell’ultimo turno, è comunque al quinto posto e a -14 punti dall’Inter capolista.

Nuovo colpo in entrata

Il gap con le prime della classe sta aumentando vertiginosamente. Gli azzurri bloccati al quinto posto, dietro anche al sorprendente Bologna dei miracoli, stanno vedendo pian piano sfumare il sogno di riconquistare per il secondo anno di fila lo scudetto. Una situazione che secondo i tifosi dovrebbe quantomeno essere riparata e garantire un posto tra le prime quattro della classe. Se quindi il mercato in entrata, durante il calciomercato estivo, non era stato pienamente soddisfacente, quello di gennaio vuole e deve essere tutt’altro. Il Napoli e Walter Mazzarri hanno assolutamente bisogno di nuove forze che devono e possono arrivare dal prossimo mercato di gennaio. Durante una diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio si è sbilanciato su quello che potrebbe essere il nuovo acquisto partenopeo: Pasquale Mazzocchi.

I rapporti con la Salernitana, squadra che detiene il cartellino di Mazzocchi, ed il Napoli sono sempre stati eccellenti. Secondo De Maggio, Aurelio De Laurentiis starebbe perfezionando proprio il colpo di mercato che riguarda l’esterno della Salernitana. Il tutto potrebbe essere ufficiale una volta che Walter Sabatini si assesti come nuovo dirigente dei granata. Il difensore potrebbe addirittura arrivare prima della partita contro il Torino del 7 gennaio. Con l’acquisto di Mazzocchi, ad andare via potrebbe essere Alessandro Zanoli. Poco spazio per il giovane difensore che potrebbe essere girato in prestito al Genoa di Alberto Gilardino. La squadra ligure era stata in forte pressing su Zanoli già durante il mercato estivo. Il classe 2001 era poi rimasto a Napoli dopo che Garcia aveva bloccato la sua partenza. Il minutaggio di fatto è molto scadente, la voglia di Zanoli è quella di giocare il più possibile.