Calciomercato Napoli, scambio con Zanoli: arriva un nuovo terzino

Il Napoli sta valutando diversi nomi sul calciomercato di gennaio: potrebbe esserci qualche addio importante, tra cui quello di Alessandro Zanoli.

Gli azzurri devono necessariamente migliorare ogni reparto per tentare di risalire pian piano la classifica e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Con Walter Mazzarri arrivato solo da qualche settimana la situazione non è assolutamente cambiata rispetto a quanto fatto con Rudi Garcia e, anzi, sta anche peggiorando in alcune situazioni.

Il nome di Alessandro Zanoli è quello in procinto di partire nei primi giorni di mercato invernale. L’esterno difensivo non sta trovando molto spazio, nonostante le promesse estive e ora ha deciso di andare via per giocarsi le sue chance da titolare in un altro club.

Calciomercato Napoli, Zanoli lascia e resta in Serie A

Il futuro di Alessandro Zanoli è ancora tutto da scrivere. Il terzino destro ha mostrato ottime qualità con la Sampdoria l’anno scorso e si pensava le avrebbe potute mettere in mostra anche con il Napoli ma così non è stato. Mazzarri lo ha schierato poche volte e non è mai riuscito a confermarsi visto che davanti a sé nelle gerarchie ci sono calciatori come Di Lorenzo, Mario Rui e Olivera.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli a gennaio dirà addio ad Alessandro Zanoli e prenderà un nuovo terzino destro da poter affiancare a Giovanni Di Lorenzo e dare un nuovo calciatore a Walter Mazzarri.

Sportitalia riferisce che su Zanoli ci sono ben tre squadre di Serie A. E a gennaio l’esterno del Napoli è pronto a muoversi per andare a trovare spazio altrove. Il Genoa lo tiene d’occhio sin dalla scorsa estate e questa volta può fare sul serio. Sono stati fatti dei sondaggi anche dal Torino, che cerca un nuovo laterale, ma nulla più di una richiesta.

E poi c’è il Verona che sta pensando di mettere in piedi uno scambio alla pari tra Zanoli e Faraoni, con l’esperto difensore che approderebbe a Napoli dopo un’intensa estate accostato agli azzurri.

Zanoli accetterebbe di buon grado la destinazione veronese perché gli permetterebbe di esprimersi ancora in Serie A e probabilmente anche da titolare, anche se dovrà battere la concorrenza di Tchatchoua. Il Napoli ora non può più trattenerlo perché a 23 anni vuole andare a giocare e vuole avere le sue chance per mettersi in mostra. A gennaio cambierà certamente il futuro di Zanoli e del club azzurro.