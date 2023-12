Dalla Premier al Napoli, si tenta la beffa alla Juventus di Giuntoli

Sarà una sessione di calciomercato invernale diversa per il Napoli, solitamente abbastanza fermo a gennaio nelle trattative.

Il Napoli stenta a riprendersi. Le buone prestazioni offerte nella gestione Mazzarri, unite alle 3 vittorie ottenute dal toscano, avevano fatto illudere ambiente e società, purtroppo, come un fulmine a ciel sereno, l’umiliazione ottenuta ieri contro il Frosinone, ha riportato tutti con i piedi per terra.

Uno zero a quattro senza storie, che ha leso le poche certezze che Osimhen e compagni avevani cercato con gran fatica di ritrovare. A questo punto, la gara con la Roma prende quasi la forma di una finale, l’ennesima occasione di rilanciarsi o cedere definitivamente.

Dal campo al mercato, svolta dalla Premier per il Napoli

Una svolta era e resta necessaria, svolta che con ogni probabilità passerà dal rettangolo verde e anche in sede dirigenziale. Il calciomercato di gennaio è infatti alle porte e sono troppi i nodi scoperti nei campioni d’Italia in carica.

Dalla questione terzini, con Mathias Olivera out sino a metà gennaio, sino a Zanoli che vuole andare via e giocare, passando per Diego Demme, ormai fuori rosa e il dodicesimo uomo per eccellenza, Elif Elmas, vicinissimo al Lipsia per 25 milioni d’euro.

Insomma, tra entrate ed uscite, potrebbe riviversi una sessione di riparazione simile a quella della prima gestione di Gattuso, quando nel 2020 De Laurentiis stravolse la rosa con gli acquisti di: Politano, Demme e Lobotka, oltre che di Petagna opzionato per l’anno seguente.

Fresche di quest’oggi, le voci che vogliono Lazar Samardzic vicino agli azzurro, con il serbo che potrebbe essere il prescelto per la sostituzione di Elmas, ma a quanto pare, il centrocampista friulano, non sarebbe l’unico profilo visionato. Secondo Sky Sport, infatti, Meluso e Micheli avrebbero messo nel mirino anche Emil Hojbjerg, centrocampista danese ex Bayern Monaco, attualmente in forza al Tottenham, da cui sarebbe in uscita.

Un calciatore di qualità ed esperienza, che potrebbe però essere acquistato anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto, unica che accetterebbero i londinesi oltre ovviamente all’acquisto diretto del cartellino. L’emittente, ha però specificato come sul giocatore ci sia anche la Juventus dell’ex Giuntoli, alla ricerca di un sostituto di Pogba oltre che altri ricchi club di Premier League. Insomma, concorrenza corposa e complessa, staremo a vedere, ad oggi, però, si può certamente registrare un nuovo nome attorno all’orbita Napoli.