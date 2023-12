Bel gesto dei calciatori del Napoli, visita ai bambini del Vecchio Policlinico: regalate maglie e palloni autografati

Dopo la serata tragica del Diego Armando Maradona, i calciatori del Napoli si sono resi protagonisti di un bel gesto extra campo.

Una serata amara per non dire indegna quella andata in scena ieri al Diego Armando Maradona, dove il Napoli di Walter Mazzarri è stato eliminato dalla Coppa Italia con un netto zero a quattro dal Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Per il terzo anno consecutivo, i campioni d’Italia hanno infatti abbandonato prematuramente una delle competizioni che nella storia targata 1926 ha visto tanti successi azzurri.

Serata amara in campo ma non fuori, bel gesto degli azzurri

Il tecnico del Napoli, intervistato nel post gara, ci ha tenuto a chiedere scusa ai tifosi, che soprattutto dalle due curve, hanno sostenuto la squadra dal primo al novantesimo minuto, almeno sino a quando gli azzurri non si sono consegnati al Frosinone, concedendo terzo e quarto goal.

Nonostante ciò, almeno fuori dal rettangolo verde, i calciatori partenopei si sono resi protagonisti di un bel gesto, un comportamento da “campioni”.

Come riportato da Napolipress, alcuni azzurri hanno fatto visita ai bambini in cura al Vecchio Policlinico. Capitan Di Lorenzo, Politano, Gaetano, Gollini, Raspadori e Mario Rui si sono recati presso la struttura sopracitata donando maglie e palloni autografati ai bambini.