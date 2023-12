Stadio ‘Maradona’ di proprietà del Napoli? Il Sindaco apre: le parole

Ancora caldo il tema Stadio Maradona in casa Napoli, con la bagarre tra De Laurentiis e il comune partenopeo ancora irrisolta.

Sono state settimane di polemiche in città sul tema stadio. Causa scatenante, le dichiarazioni piccate del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che nel pre gara della sfida al Real Madrid, definì il sindaco Manfredi e la giunta come “Juventini” e “Coloro che non amano Napoli“.

Dichiarazioni forti, seguite ad una ambiziosa promessa sull’impianto di Fuorigrotta, il Diego Armando Maradona, che a detta del leader della FilmAuro, nel caso in cui gli fosse finalmente venduto: “Diventerebbe il miglior stadio d’Italia“.

Ad oggi, una soluzione pare ancora lontana, ma con il passar del tempo, gli effetti della bomba mediatica sganciata dal patron dei campioni d’Italia si è man mano affievolita, lasciando spazio a spiragli di dialogo.

Stadio Maradona: cessione o concessione? Le ultime

Il nodo principale in relazione è sempre uno: cessione o concessione? La prima ipotesi, come confermato dallo stesso De Laurentiis in persona, sarebbe quella preferita dalla società, che per larghi tratti della propria gestione, inoltre, l’ha ritenuta l’unica percorribile.

Di questo avviso Il Mattino, quotidiano napoletano, che nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione, specificando che l’opzione concessione, per mezzo secolo o anche intero, almeno per il comune del capoluogo campano, sarebbe quella più concretamente percorribile.

Sempre il Mattino, ha specificato il primo cittadino di Napoli abbia riaperto al dialogo con De Laurentiis, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo al Maschio Angioino, al termine dell’ultimo consiglio comunale, in cui ha dichiarato:

“Noi siamo sempre disponibili al dialogo con De Laurentiis e a valutare un’offerta congrua, in modo da discuterla e verificare anche il modo di realizzarla” – Manfredi, ha poi proseguito commentando le recenti vicende (ritardo in Napoli – Cagliari, ndr.), che hanno fatto balzare la ristrutturazione del Maradona in prima pagina: “Chiaro che lo stadio abbia bisogno di interventi di ristrutturazione, noi stanziamo fondi in tal senso ogni anno, l’anno scorso attraverso questi fondi abbiamo fatto i bagni, quest’anno sarà il momento delle tettoie”.

Insomma, una mezza riappacificazione, o quanto meno un tentativo di ottenerla è stato fatto. Secondo Il Mattino, inoltre, anche lo stesso De Laurentiis non sarebbe rimasto impassibile, facendo recapitare proprio in questi giorni, all’interno degli uffici comunali, le maglie ufficiali del Napoli con il tricolore cucito sul petto. Che sia un gesto di buon augurio per un risultato più grande? La Napoli sportiva e non solo, se lo augura.