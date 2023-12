Juve, multa per Allegri: “È entrato nello spogliatoio di Massa a fine partita”

Ha fatto nuovamente discutere l’arbitro Massa, che dopo i disastri di Napoli – Inter, ha commesso parecchi errori in Genoa – Juventus.

La gara tra Napoli ed Inter delle scorse settimane ha fatto discutere. Nonostante il risultato rotondo, in favore dei nerazzurri, l’arbitro Massa si è reso protagonista di due errori macroscopici in sfavore dei campioni d’Italia.

Il possibile rigore di Osimhen sul colpo subito da Acerbi, ma soprattutto, il contatto Lobotka – Lautaro, da cui è partita l’azione che ha condotto il team di Simone Inzaghi in vantaggio.

Juventus: multa per Max Allegri, l’accaduto

Dopo poche settimane, il fischietto italiano si è ripetuto nella gara giocata a Genova dalla Juventus di Max Allegri. Nello specifico, Massa non avrebbe concesso un rigore in favore dei bianconeri per un fallo di mano in area blucerchiata.

Una decisione risultata decisiva, nonostante le dichiarazioni di rito dell’allenatore livornese, sempre molto attento dinanzi ai riflettori a non scomporsi.

A quanto pare, però, l’atteggiamento di Allegri sarebbe stato solo di facciata, almeno stando alle decisioni del giudice sportivo, rese note questa mattina. Il tecnico della Juventus, è stato infatti punito con 10.000 euro di ammenda per essersi introdotto nello spogliatoio del direttore di gara. Nello specifico, Allegri si sarebbe recato a protestare dapprima in maniera pacata contro Massa e successivamente in maniera più veemente e irrispettosa in merito all’operato del VAR.