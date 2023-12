Napoli-Frosinone sarà un match da guardare fino all’ultimo, due squadre che nonostante gli obiettivi differenti hanno voglia di rivalsa e tanta fame di dimostrare.

Si affrontano su di un palcoscenico differente, ecco dove vedere il match.

Il Napoli viene dalla vittoria sofferta contro il Cagliari, dove Kvaratskhelia ha ritrovato il goal e vede la vittoria della Coppa Italia come un obiettivo fondamentale ai fini della stagione.

Il Napoli per due anni consecutivi ha terminato da subito il suo cammino, uscendo a gli ottavi e visto il cammino partito a rilento per difendere lo scudetto ha l’obiettivo di arrivare fino alla fine in questa competizione.

I ragazzi di Di Francesco, invece, hanno trovato la sconfitta negli ultimi minuti della partita col Lecce e non vincono dal 26 di novembre.

L’obiettivo dei gialloblù é certamente quello di fare la miglior figura possibile nonostante l’avversario possa sembrare quasi utopico da battere.

Si auspica ampio turnover per i ragazzi di Walter Mazzarri ma anche molti cambi nelle fila del Frosinone, gli ospiti sono intenzionati a lottarsela fino all’ultimo ma rivedono ugualmente nella salvezza il loro obiettivo primario e quindi da non tralasciare.

L’ultima volta che gli azzurri hanno affrontato una neopromossa in coppa Italia (Cremonese la stagione scorsa) sono usciti ai calci di rigore dopo un parziale di 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari.

Dopo il ritorno in Champions e quello in campionato, Walter Mazzarri affronterà nuovamente una gara di coppa Italia… proprio lo stesso Walter Mazzarri che fu capace di riportare tale trofeo in una piazza rinomata come quella partenopea.

Le aspettative dei tifosi sono alte, si vive questa partita con l’auspicio di vincere la Supercoppa italiana che si terrà il mese prossimo e con la speranza di affrontare nuovamente i rivali di sempre: la Juventus ai quarti.

Dove vedere Napoli-Frosinone in streaming e TV

La partita avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, sarà visibile tramite streaming su Mediaset Infinity e in tv su canale 5 del digitale terrestre. Per chi volesse, in diretta su GOAL si potrà seguire il match di coppa in diretta testuale sul sito. Bisognerà collegarsi con un qualsiasi dispositivo mobile per poter ottenere aggiornamenti in tempo reale riguardo la partita con annessa cronaca di goal e degli svariati eventi dei 90 minuti.

La telecronaca di Napoli-Frosinone sarà curata da Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Sarà il primo incontro tra queste due squadre nella storia della coppa Italia, nonostante esista già un precedente ma in Coppa Italia di Serie C col Napoli di Reja che si impose con un roboante 3-1.