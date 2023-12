“Vestire la maglia del Napoli è un sogno”: dichiarazione d’amore dell’agente di un futuro azzurro

L’agente di un giocatore di proprietà del Napoli è tornato a parlare nella giornata odierna, spiegando i piani futuri del club sul suo assistito.

Nel giorno in cui il Napoli è stato accoppiato con il Barcellona per gli ottavi di Champions League, è già tempo di proiettarsi al prossimo match per gli azzurri. Oggi è già vigilia per il Napoli, visto che domani sera si affronterà il Frosinone, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia.

Alla vigilia di questa sfida, ha parlato l’agente di un giocatore del Napoli attualmente in prestito.

Le dichiarazioni dell’agente di Cheddira: quale sarà il futuro del marocchino?

Domani sera si disputerà al Maradona Napoli-Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà la prima volta al Maradona per l’attaccante di proprietà del Napoli, Walid Cheddira, attualmente in prestito proprio al Frosinone. L’attaccante marocchino non sta trovando tanto spazio, e di conseguenza non sta riuscendo a mostrare il suo potenziale. Nonostante ciò, domani proprio contro gli azzurri il marocchino potrebbe avere una chance.

Il suo agente, Bruno Di Napoli, è intervenuto alla trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda a Radio CRC. L’agente ha parlato della possibile titolarità di Cheddira nel match contro il Napoli: “Cheddira domani spero che giocherà. Giocare al Maradona può essere una bella vetrina per lui, ce lo auguriamo. Siamo soddisfatti per l’impatto che ha avuto in serie A, è stato determinante nella prima fase della stagione e adesso è vero che sta giocando meno, ma quando lo fa ci mette sempre. Vestire la maglia del Napoli è un sogno, è la squadra campione d’Italia, la priorità, lavora per dare continuità di risultati vive alla giornata. Il suo obiettivo è migliorare sempre, giorno dopo giorno”.

Di Napoli ha poi spiegato meglio il ruolo ideale di Cheddira in campo, dando così delle informazioni per il suo eventuale futuro a Napoli: “E’ molto duttile, non è un esterno alla Kvara, ma sicuramente può fare la seconda punta, come faceva a Bari. È mobile, attacca la profondità, viene incontro. Sta crescendo e mette dentro nozioni tattiche di allenatori importanti. Cheddira è molto ricettivo perché vuole migliorare. Di Francesco ha dato un’identità ad una squadra che è formata da tanti grandi e tanti in prestito per cui non è facile. A Cheddira sta dando tanto dal punto di vista tecnico e tattico perché è un allenatore che gioca un calcio offensivo. Il modulo attuale magari non gli consente di giocare tanto, ma quando lo fa è sempre funzionale. Credo che incontrare nel suo percorso un allenatore come Di Francesco gli possa solo fare bene”.

Dunque chiaro il messaggio lanciato da Di Napoli su Cheddira, la quale si sta preparando al massimo per farsi trovare pronto in estate quando rientrare al Napoli. L’attaccante marocchino sta maturando la giusta esperienza in Serie A per arrivare pronto per la prossima stagione, nella quale sicuramente vorrà ritagliarsi uno spazio importante con la maglia azzurra.