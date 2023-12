UFFICIALE – Napoli-Barcellona: ecco le date del doppio confronto di Champions League

Il Napoli ha pescato dall’urna di Nyon il Barcellona. Gli azzurri dunque sfideranno agli ottavi di finale di Champions League gli spagnoli. La UEFA ha diramato le date ufficiali del doppio confronto.

L’urna di Nyon ha regalato al Napoli la super sfida contro il Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. Un match spettacolare e affascinante per gli azzurri, che proveranno a rivivere contro i blaugrana le notti magiche di Champions.

C’era attesa per le date del doppio confronto, e la UEFA le ha rese note qualche istante fa.

Napoli-Barcellona: ecco le date delle due sfide

Nella giornata odierna, tutta l’attesa in casa Napoli era per l’esito del sorteggio di Nyon, che avrebbe stabilito gli avversari del Napoli per gli ottavi di finale di Champions League. Nel sorteggio, il Napoli è stato accoppiato con gli spagnoli del Barcellona, con cui ci sarà il doppio confronto per l’accesso ai quarti della competizione.

Per gli azzurri è capitata ancora una volta la Spagna, dopo che già nel girone si era affrontato il temibile Real Madrid. Ovviamente i tifosi del Napoli – ma anche la squadra – si augurano che l’epilogo sia differente rispetto al doppio confronto contro i Blancos. Nonostante due buone prestazioni – sia al Maradona che al Bernabeu – il Napoli non è riuscito a strappare neanche un punto al Real Madrid, uscendo quindi sconfitto in entrambi i confronti. Sicuramente il Barcellona resta una squadra temibile, ma non del tutto insuperabile a differenza di altri top club europei che avrebbe potuto pescare il Napoli.

Dopo il sorteggio odierno, l’attesa si è spostata tutta verso le date del doppio confronto contro il Barcellona. La UEFA ha reso note le date del doppio confronto poco fa. L’andata si disputerà il 21 febbraio 2024 al Diego Armando Maradona di Napoli, mentre il ritorno si disputerà il 12 marzo 2024 all’Estadio Olimpico di Barcellona. Adesso che le date dei due confronti sono state diramate, l’attesa passerà tutta sul giorno d’uscita dei biglietti. Ci si prospetta un’assalto al sito TicketOne ed ai botteghini che sono rivenditori ufficiali dei biglietti per i match del Napoli.

Ovviamente manco a dirlo, con tutta probabilità ci sarà il sold out in entrambi i match, con il Maradona pronto a spingere gli azzurri verso l’impresa. Inoltre il Napoli dovrà provare a superare il turno se vorrà tentar di scavalcare la Juventus nel Ranking UEFA che stabilirà le partecipanti al Mondiale per Club del 2025. Non ci resta dunque che attenderà il 21 febbraio , dove assisteremo al primo atto di Napoli-Barcellona, che poi si susseguirà con il secondo atto il 12 marzo.