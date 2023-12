Napoli Barcellona: l’intreccio con la Serie A è difficilissimo

Il Napoli ha pescato il Barcellona come prossimo avversario in Champions League. L’abbinamento tra le sfide con i blaugrana ed il campionato è complesso

Niente Bayern Monaco e niente Manchester City, il Napoli ha evitato di fronteggiare le avversarie più pericolose della Champions League già agli ottavi di finale. Dall’urna di Nyon infatti gli azzurri hanno pescato il Barcellona di Xavi, squadra che non sta attraversando il miglior periodo della sua storia. I catalani però, si sa, che sono sempre un avversario di altissimo livello. Nonostante il momento di forma non troppo positivo, contro il Napoli visto in questa stagione, i blaugrana partiranno comunque favoriti nel doppio incontro. Quelli tra Napoli e Barcellona saranno 180 minuti (+ eventuali supplementari) di altissimo livello e soltanto il campo sarà in grado di stabilire chi potrà avere l’accesso ai quarti di finale.

È la terza volta in quattro anni che il Napoli viene abbinato al Barcellona. Le due squadre si erano affrontate già nella Champions del 2019/2020 e in Europa League nella stagione 2021/22. In entrambe le circostanze i blaugrana hanno eliminato i partenopei. Per la squadra di Walter Mazzarri sarà quindi anche un’occasione di rivincita per dimostrare ai propri tifosi che un’impresa del genere non sarebbe del tutto così fuori dall’ordinario. Del resto lo stesso allenatore toscano si carica spiegando, attraverso i canali ufficiali della società, che quella contro il Barcellona sarà una sfida affascinante.

Ancora un calendario ostico per gli azzurri

Se il match decisivo contro il Braga per l’accesso agli ottavi di finale era finito in mezzo alle partite con Inter e Juventus, quelli contro i catalani non saranno da meno. Gli azzurri infatti si troveranno a fronteggiare, in Serie A, un calendario ostico che si accavallerà con il doppio impegno contro il Barcellona. Sicuramente meglio per la partita di andata dove affronterà Genoa e Cagliari intervallate proprio dallo scontro con i blaugrana. Per la partita di ritorno invece gli azzurri affronteranno prima il Torino, poi saranno impegnati al Camp Nou e infine se la dovranno vedere contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli azzurri quindi giocheranno prima sul campo del Barcellona il 12 di marzo e poi avranno un tempo ridotto per preparare la sfida di San Siro ai nerazzurri il 17 marzo. Un calendario che risulta nuovamente ostico proprio a ridosso degli impegni importantissimi di Champions League che però difatti non dovrà certamente essere un alibi per il Napoli. Napoli-Barcellona, atto tre, tutto pronto per andare in scena.