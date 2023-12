Napoli-Barcellona, quanti incroci a ridosso del doppio impegno di Champions: il calendario

Il Napoli sfiderà negli ottavi di Champions League il Barcellona, con le due gare in programma il 21 febbraio ed il 12 marzo. Scopriamo il calendario delle due squadre prima dei due confronti.

Poco fa la UEFA ha reso note le date in cui si disputeranno gli ottavi di finale di Champions League. Ovviamente il Napoli ha osservato attentamente queste date, in modo da capire come è stato incastrato il match nel calendario.

Analizziamo insieme il calendario del Napoli e del Barcellona prima dei confronti diretti in Champions League.

Napoli-Barcellona: il calendario delle due squadre prima dei due confronti

La giornata odierna è stata ricca di notizie per il Napoli, ma ce lo si aspettava. In tarda mattina si sono tenuti i sorteggi di Champions League, che hanno sancito il Barcellona come l’avversario degli ottavi di finale del Napoli. Ovviamente l’attesa si è poi spostata sulle date – rese note poco fa – in modo da capire come si sarebbero incastrati i due scontri nel calendario.

L’andata degli ottavi, ossia Napoli-Barcellona, si disputerà il 21 febbraio 2024. Il Napoli prima del primo atto degli ottavi di finale, sfiderà in campionato il Genoa al Maradona. Dunque match non tanto impegnativo per gli azzurri, e soprattutto senza affrontare una trasferta importante. Dopo la sfida del Maradona contro i blaugrana, gli azzurri voleranno in Sardegna per sfidare il Cagliari. Dunque per quanto riguarda l’andata, l’incastro è ottimo per il Napoli. Per quanto riguarda il Barcellona, prima dell’andata degli ottavi, sarà impegnato nella trasferta contro il Celta Vigo. Dunque doppia trasferta per i blaugrana, che prima viaggeranno a Vigo per il match di campionato, e poi a Napoli per il match di Champions League.

Il ritorno degli ottavi di finale, ossia Barcellona-Napoli, si disputerà il 12 marzo 2024. Gli azzurri prima del ritorno, ospiteranno al Maradona il Torino, prima di volare alla volta di Barcellona. Dopo il ritorno contro i Blaugrana ci sarà il big match a San Siro contro l’Inter, che però avrà un giorno in meno di riposo, visto che il 13 marzo affronterà al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid. Il Barcellona invece, prima del ritorno col Napoli, affronterà all’Estadio Olimpico il Maiorca.

Questo dunque il quadro del Napoli e del Barcellona prima dei due confronti di Champions League, che sanciranno l’accesso ai quarti per una delle due squadre.