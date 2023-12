Il Barcellona si prepara al Napoli: l’annuncio di mercato cambia tutto

Sarà una sfida affascinante quella che varrà il passaggio ai quarti di finale tra Napoli e Barcellona

Gli azzurri hanno estratto il Barcellona dall’urna di Nyon. Sarà la terza volta in quattro stagioni che le due squadre si incroceranno. in entrambe i casi non era andata bene al Napoli che è stato eliminato tutte e due le volte proprio dai catalani. Sarà una sorta di rivincita per i partenopei.

Il Napoli vorrà provare nell’impresa di arrivare nuovamente ai quarti di finale della Champions League. Se contro il Real Madrid non c’è stato nulla da fare, la sfida con un Barcellona non ai massimi livelli storici è sicuramente più alla portata. I blaugrana però potrebbero addirittura rinforzarsi nel marcato di gennaio.

Un obiettivo a centrocampo

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato intervistato da EFE, agenzia di stampa spagnola. Durante l’intervista al presidente blaugrana è stato chiesto se arriveranno nuovi giocatori durante la finestra del mercato di gennaio. Laporta non ha perso tempo nello spiegare che la volontà di comprare nuovi giocatori c’è al 100%.

L’obiettivo della dirigenza del Barcellona è quello di acquistare un centrocampista che vada a rinforzare la squadra di Xavi. Lo stesso Laporta infatti non ha nascosto l’ottimismo per quanto riguarda la possibilità di generare fair play finanziario entro la fine del mercato invernale. “Entro la fine di quest’anno – spiega Laporta ad EFE – avremo margine di generare fair play finanziario per poterci permettere una serie di operazioni”. Con il mercato di gennaio pronto ad aprire i battenti, i catalani quindi puntano a rinforzarsi anche in vista della sfida contro il Napoli.