Calciomercato Napoli, pronta la rivoluzione a centrocampo: due nomi sul taccuino di Meluso

Mancano poco più di due settimane all’inizio della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli sarà chiamato ad agire per rinforzare la rosa, anche visti i tanti infortuni avuti nella prima parte di stagione.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza del Napoli non è riuscita a svolgere un mercato del tutto convincente, lasciando alcune zone della rosa in evidente carenza. A breve prenderà il via la sessione invernale, in cui il Napoli dovrà agire per rinforzare e rimpolpare la rosa.

Ecco le possibili mosse di mercato del Napoli in vista di gennaio.

Napoli: le possibili strategie di mercato per gennaio

Il calciomercato di gennaio sarà l’occasione giusta per il Napoli per sistemare il proprio organico. Nel corso del mercato estivo sono mancati alcuni tasselli per allestire una rosa in grado di poter competere nuovamente per lo scudetto. Nel corso di questa prima parte di stagione, le lacune presenti in rosa sono state evidenziate maggiormente anche dai tanti infortuni avuti. Per questo motivo, la dirigenza azzurra dovrà muoversi al meglio in questa finestra, in modo da ovviare a questi problemi per il resto della stagione.

Sicuramente il reparto su cui si agirà maggiormente sarà il centrocampo. Quasi sicuramente nella finestra di mercato invernale saranno due gli azzurri a dire addio, ossia Diego Demme e Gianluca Gaetano. Per il centrocampista tedesco si prospetta la cessione, visto che ormai non fa più parte del progetto tecnico. Per il giovane italiano, invece, è probabile una cessione in prestito fino a giugno, in modo che possa mettersi in mostra e trovare maggiore spazio. Inoltre, il Napoli perderà per circa un mese anche Anguissa a causa della Coppa d’Africa, e quindi si dovrà agire notevolmente sul centrocampo.

Nel corso delle ultime settimane sono circolati diversi nomi, tra giovani emergenti, e profili più affermati, ma pur sempre giovani. Come riporta TuttoMercatoWeb, sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sarebbero i nomi di Gronbaek, Kjaergaard, Wieffer e Mijnans. I primi due sono due giovani emergenti, ma che stanno ben figurando con le maglie di Bodo Glimt e Salisburgo. Per quanto riguarda gli altri due, provengono entrambi da club olandesi, rispettivamente Feyenoord e AZ Alkmaar. Il Napoli tenterà l’affondo per questi centrocampisti, cercando di inserirne almeno due all’interno dell’organico. Ovviamente ora sono solamente voci di mercato, ma nel corso del mese di gennaio potrebbero verificarsi altre occasioni che il Napoli potrebbe sfruttare. Staremo a vedere poi quale sarà il piano d’azione da parte della dirigenza azzurra guidata da Mauro Meluso.