Brutte notizie per Mazzarri da Castel Volturno: lesione per Elmas e stop per un altro centrocampista

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno, dove Mazzarri ha visto fermarsi un altro centrocampista oltre al già infortunato Elmas. Le condizioni del macedone e dell’altro azzurro.

Continua il periodo negativo per il Napoli dal punto di vista degli infortunati. Gli azzurri hanno visto alzare bandiera bianca ad Elmas alla vigilia del match contro il Cagliari. Purtroppo però anche dopo il match contro il sardi, è arrivato un problema fisico per un azzurro.

Le ultime sulle condizioni del macedone e dell’altro azzurro infortunato.

Napoli: le ultime su Elmas e stop anche per Anguissa

Dal giorno del suo arrivo sulla panchina del Napoli, Walter Mazzarri ha dovuto fare di necessità virtù con i giocatori a disposizione. Il tecnico azzurro purtroppo è continuamente tormentato dagli infortuni, che man mano stanno mettendo fuori gioco dei giocatori importanti per la squadra. Difatti dopo il rientro tanto atteso di Mario Rui, sono arrivati gli infortuni per Elmas ed Anguissa.

Il Napoli tramite il report odierno ha precisato sulle condizioni dei due: “Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie. Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro”.

Dunque ancora problemi seri per Mazzarri, che dovrà fare a meno di Elmas per lo meno per circa 15-20 giorni. Discorso differente per Anguissa, che proverà a recuperare per la sfida di campionato contro la Roma, ma con tutta probabilità non ci sarà per la sfida di domani contro il Frosinone.