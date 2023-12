Nuovo Mondiale per Club, decisi i criteri di qualificazione: Napoli ancora in corsa

Il prossimo Mondiale per club tiene banco in casa Napoli, con gli azzurri, possibili partecipanti della competizione.

Tiene banco in casa Napoli la questione Mondiale per club, con il team di Walter Mazzarri, padrone del proprio destino e possibile partecipante della prestigiosa competizione, che si terrà da metà giugno a metà luglio 2025.

Mondiale per club, ufficiale la decisione sul ranking

La FIFA, avrebbe preso la propria decisione ufficiale in merito ai criteri di accesso al mondiale, almeno stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

La scelta a cui è arrivato il massimo organo calcistico, a seguito del consiglio di quest’ultimo, è ricaduta sul ranking europeo, almeno per i club del vecchio continente, solamente dalla prossima edizione, la seconda, si opterà per un ranking unico e internazionale.

Attualmente, il Napoli si sta giocando il suo posto con la Juventus: i bianconeri sono fermi a quota 47, i campioni d’Italia a 41. Per sorpassare la Juventus, la compagine di Walter Mazzarri dovrà necessariamente accedere ai quarti, cercando addirittura di totalizzare due vittorie, considerando che così otterrebbe ben 5 punti (4 per i due successi ed uno per la qualificazione).

Non sarà semplice, ma con un pò di fortuna nel sorteggio, ci si potrebbe provare. Decisiva, sarà l’urna di Nyon, dove domani si terranno i sorteggi per gli ottavi di finale.

Ad oggi, sono queste le compagini già qualificate: City, Real Madrid, Inter, Bayern, Chelsea, Benfica, Porto.