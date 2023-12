Napoli, Mazzarri concede un “premio” ai calciatori: i dettagli

Clima disteso in casa Napoli, Mazzarri concede ai suoi calciatori una ricompensa dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari

Gara convincente del Napoli, che nonostante qualche defezione in fase difensiva, è parso decisamente più brillante del solito. Il risultato finale di 2-1 però apre ad alcuni spunti interessanti. In primis, era assolutamente evitabile subire il gol del momentaneo 1-1 del Cagliari, ma è certamente da premiare la reazione degli azzurri. I ragazzi di mister Mazzarri non si sono dati per vinti e hanno inseguito (e ottenuto) il vantaggio. Poi ha certamente influito la giocata da fuoriclasse di Osimhen, che ha confezionato un assist speciale per Kvaratskhelia.

Napoli-Cagliari, il report d’allenamento del giorno dopo

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato il consueto report d’allenamento. Il club ha riferito che gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno riprenderanno lunedì, quindi un giorno di riposo totale concesso da Mazzarri ai calciatori.

Un premio che il mister toscano ha concesso ai suoi ragazzi, ma anche un modo per riposare mente e corpo in vista di due impegni fondamentali per il prosieguo della stagione: martedì al Maradona la prima di Coppa Italia Napoli-Frosinone, poi sabato sera Roma-Napoli allo Stadio Olimpico di Roma.