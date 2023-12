Napoli-Cagliari, che attacco all’arbitro: arriva l’accusa sui social

Napoli – Cagliari si è conclusa con il risultato di due ad uno in favore dei partenopei, portandosi comunque dietro qualche polemica.

Dopo ben 3 mesi, il Napoli è tornato a vincere tra le mura amiche del Maradona. Un due ad uno frutto delle reti di Victor Osimhen, autentico trascinatore, oltre che di Kvaratskhelia, che ha siglato la rete della vittoria scacciando via le polemiche delle ultime settimane.

Nonostante ciò, ancora per una volta, la direzione di gara ha fatto discutere, soprattutto per alcuni episodi in sfavore del Napoli.

Il duro attacco all’arbitro Marcenaro

Paolo Ziliani, giornalista italiano, attraverso il proprio profilo Twitter ha criticato duramente la prestazione del fischietto scelto dalla Lega.

Tanti gli episodi analizzati da quest’ultimo, dalla direzione “morbida”, nonostante gli interventi oggettivamente duri e in alcuni casi scomposti dei cagliaritani, sino alla nota stonata più clamorosa: quella del goal ingiustamente annullato a Politano.

Di seguito, il tweet di Ziliani: