“Lesione muscolare, torna nel 2024”: l’annuncio riguarda il Napoli

Roma-Napoli, il match perde un protagonista assoluto a causa dell’ennesimo infortunio muscolare: la news fa preoccupare i tifosi

Il Napoli di mister Walter Mazzarri ha conquistato la sua seconda vittoria di fila. Prima in Champions League contro il Braga, grazie alla quale gli azzurri hanno staccato il pass qualificazione per gli ottavi di finale, poi la conferma in campionato contro il Cagliari. I partenopei hanno ritrovato la vittoria dinanzi ai propri tifosi, che mancava in campionato dal 27 settembre, Napoli-Udinese 4-1. Un lungo digiuno, arrivato contro una squadra non facile, che ha sfidato il Napoli sul piano fisico, sui duelli corpo a corpo. I sardi hanno messo in difficoltà gli azzurri con il pareggio di Pavoletti, che però si sono fatti trovare pronti, rispondendo prontamente con la rete del 2-1 finale.

A decidere il match due giocate da fenomeno di Victor Osimhen, che prima raccoglie in cielo l’assist al bacio di Mario Rui, poi fornisce un assist da fuoriclasse a Kvaratskhelia. Il premio di miglior calciatore africano lo ha caricato, e dopo il ritorno al gol contro il Braga, il bomber azzurro non ha intenzione di fermarsi. Ora gli azzurri sono attesi dalla prima in Coppa Italia, contro il Frosinone in casa. Poi, uno dei match più attesi dell’anno, contro la Roma di Mourinho all’Olimpico. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, il match dovrà fare a meno di un grande protagonista.

Verso Roma-Napoli, assenza non da poco: le ultime

Stando a quanto riportato da ANSA, la Roma dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio muscolare della stagione. Stavolta però a farne le spese è il centrocampista ex Lione Houssem Aouar.

L’algerino è uscito all’intervallo nell’ultima gara di Europa League, contro lo Sheriff Tiraspol, dopo che già poco prima della fine della prima frazione di gioco aveva accusato un discreto fastidio alla coscia.

L’esito degli esami strumentali di certo non fa felici i tifosi giallorossi. Infatti, gli accertamenti svolti quest’oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra.

Un’assenza non da poco per Mourinho, che dovrà fare almeno del suo centrocampista per un bel po’. Stando alle ultime indiscrezioni, il rientro è previsto per il 2024, quindi è praticamente certa la sua assenza per la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Altro infortunio di tipo muscolare che si va ad aggiungere a quello di Dybala, oltre ai lunghi stop di Abraham e Smalling. Mou dovrà quindi inventarsi una soluzione alternativa anche a centrocampo.