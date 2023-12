Koopmeiners – Napoli, arrivano pericoli dall’esterno: assalto a gennaio

Koopmeiners, da tempo nel mirino del Napoli, sta ricevendo attenzioni importanti anche da un altro club di Serie A: ci proverà a gennaio

Il Napoli è ripartito in campionato, grazie alle prodezze di Osimhen e Kvaratskhelia, con una vittoria casalinga importante contro il Cagliari. Tuttavia, oltre alle faccende di campo, in queste ore tengono banco le ricorrenti voci riguardo le prossime operazioni di calciomercato degli azzurri. Manca oramai poco all’inizio della prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza vuole completare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

Molto probabilmente il Napoli agirà sul reparto arretrato, apparso piuttosto in difficoltà nelle ultime uscite. Oltre al sostituto di Zanoli, che si avvia verso un altro prestito (si parla di Genoa come possibile destinazione), il club partenopeo sta anche osservando profili interessanti per completare il pacchetto di centrali difensivi.

Sono attesi rinforzi non solo in difesa però. Infatti, dal 13 gennaio al 14 febbraio il Napoli perderà Anguissa, che parteciperà alla Coppa d’Africa con il Camerun, e il Napoli potrebbe puntellare il centrocampo con un innesto, in modo da poter degnamente sostituire il centrocampista ex Fulham. Anche perché, sostanzialmente, al Napoli manca un centrocampista che abbia caratteristiche simili a quelle di Anguissa. Vero, Cajuste si avvicina, ma è ancora troppo acerbo per assumere un ruolo di tale importanza nello scacchiere tattico azzurro.

Calciomercato Napoli, Koopmeiners può saltare: un altro club tenta il colpo a gennaio

Tra i profili osservati dagli uomini di mercato del club c’è anche Teun Koopmeiners, che già quest’estate è stato insistentemente accostato al Napoli. Si parlava di lui come possibile alternativa nel caso in cui Zielinski avesse accettato le proposte provenienti dall’Arabia Saudita, in un intreccio di mercato con lo spagnolo Gabri Veiga.

Intanto, il centrocampista olandese, protagonista di un’altra stagione di livello assoluto con la sua Atalanta, è ancora sotto i radar dello scouting azzurro e può essere un’opzione concreta per il futuro.

Tuttavia, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche la Juventus lo avrebbe messo nel mirino. I bianconeri, orfani di Pogba causa questione doping e Fagioli per il caos scommesse, hanno intenzione di piazzare un colpo a centrocampo per provare a non perdere il passo dell’Inter.

Il sogno, spiega il quotidiano, pare essere proprio Koopmeiners, ma la trattativa con l’Atalanta è piuttosto complicata. I bergamaschi lo valutano tra i 45 e i 50 milioni di euro, cifre difficilmente spendibili a gennaio. Per questo motivo Giuntoli è alla ricerca di altre opportunità, come ad esempio Kalvin Phillips del City, che può anche arrivare in prestito.