Infortunio lungo, resterà fuori oltre un mese: salta la Supercoppa Italiana

Il Napoli di Walter Mazzarri è in via di guarigione, pian piano, gli azzurri guidati dal toscano stanno riemergendo.

Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ottenuto con il netto due a zero rifilato allo Sporting Braga, il Napoli di Walter Mazzarri è tornato alla vittoria in campionato, ad oltre tre mesi di distanza dall’ultimo successo tra le mura amiche.

Un due ad uno sofferto quello contro il Cagliari, che ha però portato con se tante note positive, su tutte, quelle relative alle prestazioni di Osimhen e Kvaratkshelia. Il nigeriano, si è caricato nel vero senso della parola la squadra sulle spalle, realizzando dapprima il goal dell’uno a zero e successivamente, grazie ad una straordinaria giocata, regalando l’assist per il definitivo due ad uno del georgiano.

La notizia in vista della supercoppa

Nonostante le parole di Politano, che intervistato a fine gara ai microfoni di DAZN ha ribadito che fin quando la matematica non condannerà gli azzurri, il Napoli lotterà per lo scudetto, ad oggi, immaginare nuovamente i partenopei campioni appare difficile.

Più reale è invece l’obiettivo quarto posto, con uno sguardo al terzo occupato dal Milan, che al pari dei partenopei, sta stentando a decollare. Oltre al campionato, però, il team azzurro potrà affrontare anche altre 3 competizioni. C’è la Champions ovviamente, che potrebbe risultare decisiva in vista del mondiale per club, oltre che la Coppa Italia che inizierà da martedì contro il Frosinone e la Supercoppa.

Proprio la Supercoppa, che per la prima volta si terrà con la formula delle final four, vedrà nel giro di pochi giorni Osimhen e compagni impegnati in due sfide. Nello specifico, i campioni d’Italia affronteranno dapprima una tra Lazio e Fiorentina, per poi incontrare in caso di vittoria in finale una tra Inter e appunto una delle due compagini citate antecedentemente.

Proprio la Fiorentina, quest’oggi, si ritrova ad affrontare una notizia “dolorosa”, quella riguardante Nico Gonzalez. L’esterno argentino, assoluto leader dei gigliati, si è infortunato questa settimana in Conference League, un infortunio che fin da subito ha destato preoccupazioni, culminate con l’esito degli esami della giornata di ieri.

L’ex Stoccarda, riprenderà ad allenarsi con i compagni solamente tra 40 giorni, potendo ricominciare l’attività agonistica solamente dopo due mesi totali. Una notizia tremenda per i viola toscani, che vedono in Nico Gonzalez il principale punto di forza del proprio attacco e che saranno costretti a rinunciarci per lungo tempo, Supercoppa Italiana compresa.