Gazzetta sul Napoli: “Vittoria sì, ma come?”, dure critiche dopo il Cagliari

Il quotidiano in edicola questa mattina è risultato alquanto critico nei confronti del Napoli di Mazzarri, vittorioso ieri contro il Cagliari

Il Napoli di Walter Mazzarri ha ritrovato la vittoria dinanzi ai propri tifosi in campionato, allo Stadio Diego Armando Maradona. Un digiuno durato fin troppo, gli azzurri non vincevano da fine settembre (Napoli-Udinese 4-1), e interrotto da una vittoria importante contro il Cagliari.

I sardi hanno provato a mettere in difficoltà gli azzurri impostando la gara sul piano della fisicità, di modo da poter sfruttare le doti di calciatori come Dossena, Petagna e Pavoletti, che ha anche trovato il gol dell’ex, valido per il momentaneo pareggio.

In tanti hanno commentato positivamente la prova degli azzurri, ora consapevoli di poter puntare nuovamente sulle giocate dei ritrovati Osimhen e Kvaratskhelia, ma non tutti la pensano così.

Il commento della Gazzetta su Napoli-Cagliari

“Adesso non è chiaro quale possa essere l’obiettivo stagionale del Napoli, risalito momentaneamente al quarto posto, ma staccato di dieci punti dalla Juve e di undici dall’Inter che giocherà stasera“, apre La Gazzetta dello Sport, sottolineando la grande distanza in classifica dalle prima posizioni.

“Meglio non fare calcoli e dare il massimo sempre, come insegna Osimhen”, autore di una giocata d’antonomasia in occasione del gol di Kvaratskhelia. Il quotidiano ha poi insistito sul fatto che ad aver inciso sono state in particolare le giocate dei singoli, più che il gioco di squadra: